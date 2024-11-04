أروى جودة تكـ ـشف تفاصيل إعتناق خطيبها الأجنبي الديانة الإسلامية

ميرنا وليد - بيروت - بعد ظهورهما معاً في مهرجان الجونة السينمائي، تحدثت الممثلة المصرية أروى جودة عن خطوبتها من رجل أجنبي يعتنق ديانة غير الديانة الاسلامية وقالت في تصريحات اعلامية انها تحدثت معه بهذا الخصوص في بداية علاقتهما ونبهته ان هذه العلاقة لا يمكن ان تستمر وتصل للزواج في حال لم يشهر اسلامه، وفي البداية تفـ ـاجأ هو من هذا الطلب وفكر بالموضوع لبضع ايام قبل ان يقرر الذهاب الى الازهر ويعتنق الاسلام.

واشارت الى ان اهلها لا يقفون بوجه هذه العلاقة طالما هو أصبح مسلماً وان هذا الزواج سيتم على الشريعة الاسلامية.