الرومانسية طاغية.. بينار دينيز تستذكر رحلتها إلى ميلانو برفقة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة التركية بينار دينيز رحلتها إلى ميلانو برفقة زوجها الممثل التركي كان يلدرم.

وقد سيطرت الرومانسية على صورهما، وظهرا وهما يستمتعان بوقتهما لأقصى الدرجات سوياً. على صعيد آخر، إحتفل الممثلان التركيان بينار دينيز وكان يلديريم مؤخرا بحفل زفافهما للمرة الثانية في تركيا ضمن حفل عائلي خاص.

وأقام الثنائي بمناسبة زواجهما حفل عشاء خاص ونشرت صحيفة ennmagazine تفاصيل الحدث.

وكانت تجنبت دينيز تأكيد أو نفي خبر حملها، خاصة بعد أن عاد إلى الواجهة بعد إطلالتها بحفل العشاء الخاص، وعلقت على الخبر مكتفية بالقول: "أحلامنا بدأت تتحقق شيئًا فشيئًا.

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