هكذا نسقت هاندا أرتشيل إطلالة "التايجر" في شوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالتها المميزة من شوارع نيويورك، وشاركت الجمهور صور مميزة للغاية برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان صبانجي.

قد أطلت هاندا بفستان متوسط الكول وضيق من نقشة النمر من الجلد، ونسقت معه معطف من النقشة والقماشة نفسها، إضافة إلى حقيبة يد باللون الأسود، وحذاء بقية عالية من اللون الأسود أيضاص ولامع.

ومن الناحية الجمالية تركت هاندا شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم.

وقد ذكرت تقارير من الصحف التركية أن الممثلين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش قد يجتمعان مجددًا في مسلسل جديد يحمل عنوان "Reminder"، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "اتركه للرياح". وأوضحت المصادر أن الثنائي لا يزال في مرحلة قراءة السيناريو ولم يوافقا بعد على العرض المقدم.

سيناريو المسلسل مكتوب بواسطة أحمد فاتان وأوزغور أونورمه، الذي سبق له كتابة مشاريع مثل "فاطمة" و"عساف"، وسيتولى إخراج العمل أيضًا.

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