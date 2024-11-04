شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتين تارانتينو ينتقد فيلم Dune ومسلسل Shōgun: شاهدتهم فى الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنوعية أفلامه غير المعتادة والتي دائمًا ما تتصدر ترتيبات الأكثر حظوظًا بالجوائز العالمية، تأتي آراء المخرج العالمي كوينتين تارانتينو على غرار أعماله، فدائمًا ما يثير الجديد بتعليقاته وآرائه حول الأفلام والأعمال التنافسية، فبالرغم من أن بعض من تلك الأفلام تتصدر شباك التذاكر وتحظي بآراء إيجابية من قبل النقاد والجماهير، إلا أنه يخالف الجميع.

وخرج تارانتيو في مقابلة بودكاست مؤخرًا، ليتحدث فيها عن آرائه حول الأفلام والأعمال الدرامية التي تعد أبرز ما طرح هذا العام، ومنها فيلم Dune الذي طرح بجزئه الثاني وحقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، وقال تارانتينو عن اذا كان فيلم Dune هو الأفضل هذا العام، ليرد بأنه لم يشاهد هذا الفيلم ولن يرغب في مشاهدته يومًا ما، واصفًا العمل بانه شاهده في الكثير من المماثلة قبل ذلك، في إشارة إلى التهميش في إضافات السيناريو الخاصة بالجزء الجديد، موضحًا بأنه ليس لديه أي شيء ضد فيلنوف، فهو فقط غير مهتم بمشاهدة قصة مألوفة بالفعل.



تارانتينو

وأضاف تارانتينو: "إنها واحدة تلو الأخرى من هذه النسخة القديمة، ويسأل الناس هل شاهدت "Dune"؟ هل شاهدت "Ripley"؟ هل شاهدت "Shōgun"؟" وأنا أرد دوماً لا، لا، لا، لا"، متابعًا: "لقد شاهدت قصة Shōgun في الكثير من الاعمال في فترة الثمانينيات، لا أحتاج إلى رؤية هذه القصة مرة أخرى، ولا يهمني كيف يفعلون ذلك، ولا يهمني إذا أخذوني ووضعوني في اليابان القديمة في آلة الزمن، لقد رأيت القصة".

والمح تارانتيو في البودكاست الذي شارك فيه، إلى اعجابه بالجزء الجديد من سلسلة أفلام الجوكر للمخرج تود فيليس، والذي جاء بعنوان Joker: Folie à Deux ومن بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا.