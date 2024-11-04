بالصور- يارا السكري تتألق بإطلالة ضيقة و تستعرض جمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر إطلالاتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوكمميز إستعرضت رشاقتها، فكانت ترتدي فستاناً ضيقاً طويل باللون الرمادي ذات اكمام طويلة بتصميم رائع، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، تاركةً شعهرا على كتفيها.
وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.
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