بالفيديو- الجمهور لم يتعرف على كيم كارداشيان بعد ظهورها على شكل وحش و تغير كبير في مظهرها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها بعد إطلالتها في الهالوين، حيث ظهرت بشكل مخيف جداً، حيث ظهرت على شكل وحش مستوحى من التمساح الألباينو و الذي يتميز بلونه الأبيض، لدرجة أن الكثير من الجمهور لم يعرفها للوهلة الأولى.



وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم إن كان الابن الذي أصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكبر سانت، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سناً سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

