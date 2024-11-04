شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل Severance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة أبل + أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل Severance، وكشف الفيديو مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية للحلقات المنتظر طرحها.

على أن يبدأ عرض الموسم الثانى من مسلسل Severance فى 17 يناير من العام المقبل 2025، على منصة أبل +، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وذلك بعدما قرر القائمون على مسلسل الخيال والإثارة Severance، عودة العمل على الموسم الثاني من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب اضطرابات هوليوود SAG-AFTRA التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الجديد من مسلسل Severance الذى يعرض على شبكة +Apple TV توقف في مايو 2023 بسبب اضطرابات SAG-AFTRA التي انتهت في 26 سبتمبر بعد مرور 74 يوماً ليعود من جديد صناع السينما والدراما للعمل واستكمال تصوير الاعمال التي توقفت.

Severance ‏هو مسلسل خيال علمي أمريكي وإثارة نفسية من تأليف دان إريكسون وإخراج بن ستيلر وأويف مكاردل، ويقوم ببطولة المسلسل آدم سكوت، زاك شيري، بريت لور، تراميل تيلمان، جين تولوك، ديتشن لاشمان، مايكل تشيرنوس، جون تورتورو، كريستوفر واكن، وباتريشيا أركيت.