شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب: محمد حماقي.. في عيد ميلاده تاريخ مشرف ونجاحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ كبير ومشرف للنجم محمد حماقى في عالم الغناء الذى امتد لأكثر من 20 سنة وتحقيق نحاجات كبيرة جعلته من أفضل المطربين الموجودين على الساحة الغنائية، فأخلاقه الإنسانية ستلفت انتباهك من المرة الأولى التى ستتعامل معه بها سواء على المستوى الشخصى أو الفنى، جانب مشرق يجعله فى مكان أكثر اختلافًا عن غيره، وتفتح له فى قلوب محبيه جناحًا خاصًا يجبرهم على احترامه وحبه والفخر به.

النجم محمد حماقى يحتفل اليوم الإثنين بعيد ميلاده، ويحتفل معه جمهوره بهذا اليوم الذى أهداهم النجم الأقرب إلى قلوبهم، الذى يتنفس فنًا واجتهادًا وبحثًا عن الأفضل والأجدد وما سيجعلهم سعداء بما يقدمه دائما ويشعرون بالرضا عنه.



حماقى

ليس مهمًا بالنسبة لجمهور الفنان محمد حماقى عدد السنوات التى يحتفل بها، لكن الأهم بالنسبة لهم هو ما قدمه لهم على مدار 20 عامًا منذ انطلاقته الرسمية بألبومه خلينا، والتى سبقتها سنوات من العمل والمجهود ومحاولات البحث عن فرصة، وكيف استطاع أن يتمسك بالفرصة ويصر على أن يمشى مشوارا نظيفا لا يضيئه إلا مزيدا من الفن والنجاحات.

ما يميز حماقى ابتعاده عن المناوشات، وقليل ما يستمع جمهوره لأى مشاكل أو شائعات تخصه، حيث يسير بخطوات ثابتة في مسيرته ومشواره الغنائى الذى جعله متصدرًا وتاركًا وراءه بصمة كبيرة، ويعتمد على أعماله الغنائية بعيد عن صناعة مشكلات قد تصدره التريند.

حماقى دائما يحرص على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا، وهو ما قدمه في الفترة الأخيرة من أغانى تحمل إسم "لمون نعناع" وكانت جرأة منه تقديمه هذه النوعية من الأغانى والتي نالت إعجاب جمهوره، كما أنه اتجه إلى طريقة الذكاء الاصطناعي من خلال فيديو كليب أغنيته "حبيت المقابلة"، حيث استخدم محمد حماقي الذكاء الاصطناعي في صنع فيديو كليب الأغنية بالكامل، وكانت فكرة مختلفة على جمهوره أشاد بها الجميع.

خلال سنوات فنه، قدم محمد حماقى 11 ألبوم، كان أولها ألبوم خلينا الذى ساعده فى إطلاقه أبوه الروحى فنيا كما يحب حماقى أن يطلق عليه الموزع الموسيقى طارق مدكور، لتتوالى نجاحاته بعدها، ويقدم ألبومات، خلص الكلام عام 2006، وبحبك كل يوم 2007، ثم ألبوم ناويها 2008، وحاجة مش طبيعية عام 2010، ومن قلبى بغنى عام 2012، ثم ألبوم عمره ما يغيب 2015، وكل يوم من ده 2019، ويافاتنى عام 2021، وهو الأساس 2014 .



حماقي

لم يعمل الفنان محمد حماقى خلال مشواره بمعزل عن السينما، وبعيدًا عن السيناريوهات التى لا حصر لها التى عرضت عليه ليقوم ببطولتها ثم يتراجع عن الفكرة لرغبته فى الاندماج أكثر وأكثر فى الغناء والموسيقى، قدم حماقى 3 أغانٍ فى 3 أفلام مهمة جدًا، منها أغنية اللقا لفيلم من 30 سنة الذى جمع عددًا كبيرًا من نجوم السينما ومن بينهم أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، وميرفت أمين، كما قدم أغنية ذكرياتك ميح لفيلم زهايمر للزعيم عادل إمام، وأغنيته "واحدة واحدة"، التى بدأ بها علاقته بالسينما فى فيلم جعلتنى مجرما للنجم أحمد حلمى.

واختبر حماقى موهبته فى التمثيل فى إحدى حلقات مسلسل لهفة مع النجمة دنيا سمير غانم، ورغم نجاحه فى هذه الخطوة وإعجاب جمهوره بها، لم يخطو محمد حماقى خطوة جديدة فى هذا الاتجاه، أو على الأقل لم يعلن لجمهوره بعد عن نيته لخوضها مرة أخرى.