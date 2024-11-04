شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان باهر النويهى وتشييع الجنازة بمساكن شيراتون ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل والد الفنان الشاب باهر النويهي، حيث أعلن عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أبويا محمد سمير النويهي أسألكم الدعاء بظهر الغيب".

وكشف باهر النويهي عن موعد تشييع الجنازة قائلا: "الصلاة بعد صلاة الظهر بإذن الله في مسجد الصديق مساكن شيراتون، والدفن بمقابر القوات المسلحة".



وفاة والد باهر النويهي

على جانب آخر يشارك الفنان باهر النويهى في مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.