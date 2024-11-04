"أنا تخينة بسبب الدواء".. أسما شريف منير ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أسما شريف منير عن أسباب تعرضها للتنمر بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "أسما"، في حديثها ببرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام: "أنا اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخننة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة انزل من البيت من كتر الخوف".

نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وظهرت أسما منير بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح، وعلقت: "عارفة إني بنزل الصور متأخر، بس عادي يعني، صح ولا إيه".

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