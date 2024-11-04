شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يرفع الوشاح الفلسطينى فى حفله بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم رامي صبري جولته الغنائية الخارجية بنجاح كبير؛ حيث أحيا قبل ساعات حفلا غنائيا جديدا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن بدأ جولته من كندا.

وشهد الحفل الأخير لرامي صبري بنيويورك حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد من الجمهور المصري، ومن الجاليات العربية المختلفة من جمهوره.

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، كما لبى طلبات عدد من جمهوره وغنى أغنيات طلبها الجمهور.

وخلال الحفل رفع رامي صبري الوشاح الفلسطيني وسط صيحات من قبل الجمهور الذي تفاعل مع الموقف، وعقب الحفل وأثناء خروج رامي من الحفل تجمع الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية وسط إشادات كبيرة من الجمهور بمستوى الحفل.



رامي صبري



النجم رامي صبري



المطرب رامي صبري



جمهور رامي صبري في حفله بالولايات المتحدة



جانب من جمهور حفل رامي صبري في حفله بالولايات المتحدة