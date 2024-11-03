شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وحسن الرداد وسامح الصريطي يقدمون واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانين عزاء الراحل مصطفى فهمي والذي أقيم بمسجد عمر مكرم، منهم: نبيلة عبيد وسامح الصريطي والمخرجة ماريان خوري والإعلامي سمير عمر، وحسن الرداد وعفاف شعيب.

‎وكان الفنان الراحل مصطفي فهمي قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل الفنان مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



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