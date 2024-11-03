شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر فيلم "مين يصدق" لـ زينة أشرف عبد الباقي قبل عرضه في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "مين يصدق"، للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، والذي سيشارك في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.