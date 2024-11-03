شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وإيمى سمير غانم ووفاء عامر وداليا البحيرى فى عزاء مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين لـ عزاء الراحل مصطفى فهمي والذي أقيم بمسجد عمر مكرم، منهم: هانى شاكر وهنادي مهنا ووالدها هانى مهنا ولقاء سويدان ولميس الحديدي، وأحمد السعدني، وداليا البحيري ووفاء عامر وإدوارد والفنان عبد العزيز مخيون، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سلوى عثمان، والفنان صبري فواز، والمخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبد الحميد.

كما حضر كل من: فاروق فلوكس، عمرو محمود ياسين، إيمي سمير غانم، سامح الصريطي، مجدي فكري، والمخرج حسني صالح، والفنانة عبير صبري، والفنانة إيمي، ليقدمون واجب العزاء في الراحل.

‎وكان الفنان الراحل مصطفى فهمى قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل الفنان مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم



عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم

عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم

عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم