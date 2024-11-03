شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ولطيفة وإيناس الدغيدى يقدمون واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لطيفة والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، والفنان محمود قابيل، والفنان تامر عبد المنعم، والفنان محمد كريم، والفنان ماجد المصري ووزيرة الثقافة السابقة نيڤين الكيلاني والمخرجة إيناس الدغيدي، على تقديم واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمي والذي وافته المنية منذ أيام، وذلك في مسجد عمر مكرم.

‎وكان الفنان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل الفنان الراحل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم



عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم

عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم

عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم





عزاء الفنان مصطفى فهمى بمسجد عمر مكرم