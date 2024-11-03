مهرجان القاهرة السينمائي يكشف قائمة العروض المتنافسة بمسابقة أسبوع النقاد في دورته الـ 45

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة أسبوع النقاد، بدورته الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى، حيث تتنوع العروض التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل، ما بين أفلام تعرض لأول مرة دولياً وعالمياً، وأخرى لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت كالآتي:

الأفلام المتنافسة بمسابقة أسبوع النقاد

الذهب المر |Bitter Gold

خوان أوليا

تشيلي، المكسيك، أوروجواي، ألمانيا | روائي

في شمال تشيلي، حيث التعدين الحرفي المنقرض، تكافح مراهقة للحفاظ على استمرارية عمل العائلة، متحديةً صراع السلطة الأبوية.

تاريخ موجز لعائلة | Brief History of a Family

لين جيانجي

الصين، فرنسا، الدنمارك، قطر | روائي في أعقاب سياسة الطفل الواحد التي تنهجها الصين، تتداخل مصائر عائلة من الطبقة المتوسطة مع صديق ابنهم الغامض، مما يسلط الضوء على الأسرار غير المعلنة والتوقعات غير الملباة والمشاعر المهملة.

قاتلة| Murderess

إيفا ناثينا

اليونان | روائي

استنادًا إلى الرواية الكلاسيكية "قاتلة" للروائي اليوناني ألكسندروس باباديامانتيس، تدور الأحداث في جزيرة نائية في اليونان حوالي عام 1900. هناك، تكافح هادولا، المحاصرة برفض والدتها، من أجل البقاء في مواجهة أوامر مجتمع أبوي.

راضية | Radia ( عرض عالمي أول )

خولة أسباب بنعمر

المغرب | روائي

تجسد راضية رحلة تحرير المرأة التي تسعى للتخلص من قيودها في رحلة بلا وجهة واضحة. يهدف فيلم "راضية" إلى محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو المعنى الحقيقي للنجاح بالنسبة للمرأة المغربية العصرية؟.

سبتمبر تقول| September Says

آرياني لابيد

إيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا | روائي

يوليو وسبتمبر أختان مقربتان، ولكنهما ذوات شخصيات مختلفة؛ فسبتمبر حذرة مع الآخرين، بينما يوليو منفتحة وفضولية. تثير هذه الاختلافات قلق والدتهما شيلا، التي لا تعرف كيف تتعامل معهما. تتصاعد الأمور ويزداد التوتر بين الثلاثة عندما يلجأن إلى منزل قديم للعطلات في أيرلندا.

سيمون الجبل| Simon of the Mountain

فيديريكو لويس

الأرجنتين، تشيلي، أوروجواي| روائي

سيمون يبلغ من العمر 21 عامًا، ويقدم نفسه كمساعد نقل. يزعم أنه لا يعرف كيفية الطبخ أو تنظيف المراحيض، لكنه يستطيع ترتيب السرير. مؤخرًا، يبدو أن سيمون قد أصبح شخصًا مختلفًا.

يمكنكم قراءة...مهرجان القاهرة السينمائي يكشف قائمة العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة بدورته الـ 45

ألماس خام | Wild Diamond

أجاث ريدينجر

فرنسا | روائي

ليان، فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، جريئة وحماسية، تعيش مع والدتها وأختها الصغيرة في جنوب فرنسا. مهووسة بالجمال، ترى في برامج الواقع التلفزيونية فرصة لتكون محبوبة.

جديراً بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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