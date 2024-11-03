أميرة محمد تكشف لـ"الخليج 365" عن عودتها للدراما الكويتية مع الفرج والنبهان وعن نشاطاتها الفنية القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - صرحت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن مجموعة قادمة من أعمالها ونشاطاتها الفنية، وكشفت لـ"الخليج 365" أنها الآن تقوم بتصوير مسلسل درامي في دولة الكويت مع الفنان سعد الفرج والفنان جاسم النبهان، وهي تشهد عودتها من جديد بالدراما الكويتية بعد توقف لفترة، وقالت إن العودة ستكون كالعادة قوية بإذن الله. كما أعلنت عن تحضير لعمل سعودي أيضاً قادم لكنها لم تكشف تفاصيل العمل، وقالت إنها ستذكر تفاصيله الفترة القادمة.

أميرة محمد وتواجدها السينمائي

وعند سؤالنا لها عن عدم تواجدها بالأعمال السينمائية الجديدة التي عُرضت مؤخراً بالسينما والمهرجانات الخليجية، أجابت أميرة قائلة: "كانت لي تجربة بالسينما واحدة من خلال فيلم سينمائي سعودي يحمل اسم "نجد" وكانت هذه التجربة أول ما بدأت السينما منذ ما يقارب 5 أعوام من إﺧﺮاﺝ سمير عارف ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ خالد الراجح ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، ماجد مطرب فواز، مريم الغامدي، إبراهيم الحربي، زهرة الخرجي، ميساء مغربي". وأضافت أميرة قائلة: دائماً أقول إنني متواجدة ومستعدة لفيلم سينمائي سعودي أو خليجي إذا طلب مني.

وعن جديدها بعالم المسرح قالت أميرة: متواجدة بالمسرح ولم أنقطع والآن نقوم بالإعداد والتجهيز لمسرحية ستقدم في موسم الرياض بإذن الله؟.

أميرة محمد في حفل جمعية السلياك الفني الثقافي والخيري

كانت الفنانة البحرينية أميرة محمد متواجدة يوم الأربعاء بحفل جمعية السلياك الفني الثقافي والخيري تحت عنوان "سمفونية الأمل" والذي أحيته الفنانة الأوبرالية الدكتورة هبة القواس.

وتحدثت الفنانة وقتها عن الفعالية التي تواجدت بها قائلة: "يسعدني تواجدي بهذا الحدث الكبير والمهم الذي يتحدث وينشر عن مرض السلياك كيف يمكن للشخص أن يتجنبه ويتشافى منه، وأيضاً سعيدة بالتواجد ودائماً أقول إن الفنان له دور كبير بالتواجد بجميع المحافل الاجتماعيه والفنية. ودوري اليوم كفنانة وكبحرينية مقيمة بأرض المملكة العربية السعودية وكذلك كعضوة بجمعية أن أوجه شكراً لرئيسة مجلس إدارة جمعية السلياك الأميرة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود على الحفل الكبير الثقافي الفني، وهنالك أكثر من 300 شخص ساهم وشارك بدعم هذا الحدث اليوم، ونتمنى أن يكون بميزان حسناتهم، وهو شي جميل ونود أن يكون هنالك استمرارية لدعم مرض السلياك مستقبلاً بإذن الله".

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