لماذا تستحوذ أفريقيا على مكانة خاصة في قلب الأمير ويليام؟ السر: كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - بينما يستعد أمير ويلز الأمير ويليام للوصول إلى جنوب أفريقيا لدعم مبادرته البيئية جائزة إيرثشوت، أوضح ما تعنيه له "أفريقيا" من مكانة خاصة، ليس فقط بسبب حبه لشعبها، واهتمامه بشؤونهم، ولكن لذكرياته المميزة هُناك، تحديدًا مع كيت ميدلتون، وأكد أنه لطالما احتلت أفريقيا مكانًا مهمًا في قلبه، حيث وجد الراحة بها عندما كان مراهقًا، كما تقدم لخطبة أميرة ويلز هُناك، وكانت هذه أسباب داعمة، لتصبح مصدر إلهام لجائزة إيرثشوت.

الأمير ويليام يستعد لجائزة Earthshot

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الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عامًا، يستعد للسفر بمفرده إلى كيب تاون، غدًا الاثنين، حيث تواصل الأميرة كيت تعافيها من السرطان، وفي بيان أصدره أمس، ذكر أنه طلب من كيت ميدلتون، 42 عامًا الزواج منه في كينيا عام 2010، وأخذ معه خاتم خطوبة والدته الراحلة الأميرة ديانا للقيام بذلك، وتابع: "لذلك أعتز بمكانة أفريقيا بقلبي".

وأكمل حديثه عن الجائزة قائلًا: "بحلول نهاية الأسبوع، أريد أن توفر جائزة Earthshot منصة لجميع هؤلاء المبتكرين الذين يحدثون التغيير في مجتمعاتهم، وتشجع المستثمرين المحتملين على تسريع الحلول الأفريقية لتوسيع نطاقها وإلهام الشباب في جميع أنحاء أفريقيا الذين يشاركون في قضايا المناخ".

وأضاف ويليام: "أعتقد اعتقاداً راسخا أنه إذا اجتمعنا بطموح جماعي وإلحاح، فيمكننا إعادة تشكيل مستقبل كوكبنا".

وأردف: "يفخر القائمون على الجائزة بانتشار جائزة إيرثشوت في جميع أنحاء أفريقيا، التي تتحمل العبء الأكبر من آثار تغير المناخ ومع ذلك فهي القارة الأقل تلوثاً".

وتضاعف عدد الترشيحات الأفريقية لجائزة Earthshot بين عامي 2023 و2024، مع أكثر من 400 ترشيح من الحلول التي تقودها أفريقيا و350 ترشيحًا آخر لها عمليات وتأثير في أفريقيا.

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الأمير ويليام يعلن عن أهم تفاصيل جائزة Earthshot

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في مقطع فيديو للإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية، تم تصويره من قبل الأمير ويليام في وقتٍ سابق في وندسور، حيث قال: "يسعدني أن أقدم لكم المتأهلين الجدد لنهائيات جائزة إيرثشوت Earthshot لهذا العام، وعددهم 15 شخصاً. تُعد هذه الحلول من أكثر الحلول إثارة وابتكاراً وتأثيراً التي رأيناها، والأشخاص الذين يقفون وراءها هم مصدر إلهام حقيقي. أعلم أنكم متحمسون مثلي لإحداث فرق في كوكبنا، ولا يمكننا الانتظار لمشاركة قصصهم معكم".

تبحث جائزة إيرثشوت Earthshot في جميع أنحاء العالم عن ابتكارات تغير قواعد اللعبة، والتي ستساعد في إصلاح الكوكب، حيث يتم منح أفضل خمسة حلول كل عام بمبلغ مليون جنيه إسترليني لتوسيع نطاق عملهم.

والآن، في عامها الرابع، تواصل جائزة إيرثشوت Earthshot مهمتها في دعم الأفراد والشركات ذوي الرؤى من خلال حلول قابلة للتطوير لمكافحة الأضرار البيئية، يتزايد تأثير الجائزة بسرعة، حيث تم اختيار 15 متأهلاً للتصفيات النهائية لهذا العام من بين ما يقرب من 2500 مشاركة عبر 139 دولة، وهو أكبر تجمع للمتقدمين في تاريخ الجائزة، وفقاً لمنظمة الأمير ويليام.



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