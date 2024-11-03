شلل مؤقت في المعدة .. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها لأزمة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخلت على إثرها المستشفى، وقد كشفت ذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وجهت من خلاله الشكر لكل من سأل عنها وكشفت عن حالتها ووجهت نصائح للجمهور.

هند عبد الحليم تكشف تكشف تعرضها لشلل مؤقت بالمعدة

نشرت الفنانة هند عبد الحليم من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت من خلاله تعرضها لشلل مؤقت في المعدة، ووجهت نصائح للجمهور، وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها، حيث قالت : " أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني أو كانت بتحاول تكلمني وتوصلي وبعتذر جدا لو مكنتش قادرة إني أرد بسبب التعب اللي كنت فيه وشكرا لكل حد دعالي ولكل حد زارني شكرا جدا جدا أنا الحمد لله دلوقتي أحسن وبتحسن".

وأكملت هند عبد الحليم : "تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خالص أخدتها شهر وأسبوع تقريبا تعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني لم أستطيع الأكل أو الشرب وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده لازم تتابعوا مع دكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا لو جسمكم هيسحتمل ويبقى قابل لده أو لأ".

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حضور مميز لهند عبد الحليم في رمضان

يُذكر أن هند عبد الحليم شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تكون من 16 حلقة وتم عرضه في النصف الأول من رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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