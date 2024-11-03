نسرين طافش تكشف مواصفات فتى أحلامها: شروطي صعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشفت النجمة نسرين طافش عن شروطها للزواج وعن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها لا تسعى إلى هذه الخطوة، وأن شروطها تزداد صعوبة مع مرور الوقت .

نسرين طافش تكشف مواصفات فتى أحلامها

تحدثت نسرين طافش خلال تصريحات تليفزيونية عن شروطها للزواج ومواصفات فتي أحلامها، حيث قالت: "لم يعد الموضوع يشغلني، ولا يأخذ الكثير من تفكيري، إذا حصل ووجدت الشخص المناسب بالتأكيد سأكون سعيدة، ولكن أنا لا أسعى إلى هذه الخطوة ولا أبحث عنها، أنا أركز أكثر في عملي، وغالبًا مثل هذه الأشياء عند البحث عنها كثيرًا وانتظارها، لا تحدث و"بتبوظ".

وأكملت: "أنا تاركة الموضوع لرب العالمين، إذا حصل ذلك أنا سعيدة، وإذا لم يحصل فأنا سعيدة بحياتي وناجحة ومُنجزة وأحاط بأناس أحبهم ويحبونني، فأنا عايشة برضا وسعادة".

وعن مواصفات فتى أحلامها كشفتها نسرين طافش قائلة: "الشروط بتكون أصعب، فيه ناس بتقول كل ما البنت كبرت بتقلل من شروطها أنا شروطي صعبة، بتلائمني أنا شخصيًا لأني تغيرت عن قبل، كان عندي مواصفات ضفت عليها كمان.. يكفي إنه يكون رجل حقيقي في الأفعال وتصرفاته وشهامته، ويكون حنون هي صفة من صفات الرجولة، ويكون سند، ويكون عنده احتواء وتفهم".

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آخر مشاركات نسرين طافش الفنية

الجدير بالذكر أنه عُرض مؤخراً لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركها البطولة: أحمد الفيشاوي، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية من التطرق إلى مصاعب حياة المواطنين.

كما تُشارك نسرين طافش في بطولة فيلم "الدشاش"، بجانب الفنان محمد سعد، مع كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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