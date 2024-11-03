القائمة الكاملة للجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الأحد الموافق 3 نوفمير بإحدى الفنادق، وترأسه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وعصام زكريا مدير المهرجان، عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

القائمة الكاملة للجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45

تضم لجنة، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم قبل قليل، كلاً من دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) مخرج وكاتب سيناريو من البوسنة، أحمد حافظ مونتير من مصر، أندريا بالاورُو مخرج من إيطاليا، أنجيلا مولينا ممثلة من أسبانيا، أنوشا سويتشاكورنبونج مخرجة من تايلاند، ﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا منتجة وكاتبة من فرنسا، وعائشة بن أحمد ممثلة من تونس.

بينما تضم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية كلًا من إنزو بورسلي منتج من إيطاليا، ﺗﺎﻣﺮ ﻛﺮواﻥ مؤلف موسيقى من مصر، هند الفهاد مخرجة وكاتبة من المملكة العربية السعودية.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائي الدولي من أيرلندا، نسرين الراضى ممثلة من المغرب، وخالد الحجر مخرج من مصر.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ساندرا نشأت مخرجة من مصر، كلير دياو ناقدة أفلام وموزعة من فرنسا -بوركينافاسو، سيلفانا سانتاماريا مخرجة وسيناريست ومنتجة من ألمانيا.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقى طويل لمياء بلقايد جيجا مديرة المدرسة العليا للسمعيات البصرية والسينما (ESAC المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائي (JCC) من تونس، فرنسوا بودا مسؤول برمجه الفنون والثقافة في Africa No Filter من بوركينا فاسو، و مراد مصطفى مخرج من مصر

وتضم لجنة تحكيم FIPRESCI كل من كيارا سبانيولي جاباردي ناقدة من إيطاليا و شايان رياز ناقد من ألمانيا، وأحمد عزت عامر ناقد من مصر

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أسيوي طويل آن ديمي – جيروي الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC من إستراليا، رامان تشاولا منسق أفلام ومنظم مهرجانات سينمائية من الهند، سلمى مبارك أستاذ الأدب المقارن والفنون والأدب بجامعة القاهرة من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي ديميتريس كيركينوس مبرمج من اليونان، رائد أنضوني صانع أفلام من فلسطين، ونادية كامل مخرجة من مصر.

وتضم لجنة تحكيم أفلام غزة كل من جابي خوري منتج من مصر، كندة علوش ممثلة من سوريا، و أحمد شوقي ناقد ومبرمجم من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم فلسطيني كلاً من دكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الفنان مصطفى شعبان من مصر، و المنتجة ليالى بدر من فلسطين.

يمكنكم قراءة...القاهرة السينمائي يكشف عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ 45

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي2024

هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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