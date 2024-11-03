مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الـ 45

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الأحد بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن البوستر الرسمي للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

بوستر الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حرص الفنان حسين فهمي رئيس، على تقديم البوستر الرسمي للمهرجان والذي حمل بُعداً فنياً مميزاً، حيث ظهر عليه قطاراً يسير في مساره، تنتظره فتاة على إحدى المحطات.

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فيلم افتتاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة " لافتتاح الدورة الـ 45 التي من المقرر أن تُقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري. يُعرض الفيلم لأول مرة في العالم وهو روائي طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوى، ويقوم ببطولته عادل أبو عياش، اميليا ماسو، أشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، وتصوير دريد منجم.

في أحداث الفيلم الذي تم تصويره فى بيت لحم بفلسطين، يأخذنا سامي، البالغ من العمر 12 عاماً، في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر بسنتين، بحثاً عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.

تمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم، القدس القديمة، وحيفا، و نكتشف من خلالها ما يحدث لهم وبينهم من عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

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