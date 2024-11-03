عجيبة الدوسري تُعلن عن موعد عرض مسلسل بنات الثانوي بموسمه الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - أعلنت الفنانة عجيبة الدوسري عن موعد عرض مسلسل "بنات الثانوي" بموسمه الثاني، والذي ستبدأ أولى حلقات اليوم 3 نوفمبر 2024، ونشرت بوستر المسلسل وكتبت: "مسلسل بنات الثانوى 2". كما نشرت بوستر آخر لمشاركتها بمسلسل "خريف القلب"، ونشرت بوستر الحفل وكتبت: "ألف مبروك مسلسل خريف القلب".

أعمال تُعرض للفنانة عجيبة الدوسري

مسلسل بنات الثانوي 2

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مسلسل "كرمال الولد"

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يُعرض الآن للفنانةمسلسل "خريف القلب"، وهو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح،، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.سيبدأ اليوم 3 نوفمبر عرض أولى حلقاتبموسمه الثاني؛ حيث تبدأ الطالبات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن. العمل من بطولة الفنانة ريم صفيه، ميرال مصطفى، مديحة أحمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي ورشة الكتابة خلود النعمي.عُرضمؤخراً مسلسل "كرمال الولد" وهو ذو طابع اجتماعي كوميدي من بطولة الفنان حبيب الحبيب، راشد الشمراني، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، ليليان نمري، فيصل الدغريري، محسن الشمري، عهود السامر، سعيد صالح، ومن إخراج منير الزعبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش قضايا المجتمع بطريقة فكاهية مميزة.

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