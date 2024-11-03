بشار يعلن عن وفاة والدته أرملة الفنان عبد الحسين عبد الرضا والفنانون ينعونها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - أعلن الدكتور بشار، ابن الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، عن وفاة والدته؛ الحاجة نبيلة عبد العزيز أحمد الصانع، والتي ستُدفن يوم غدٍ الإثنين 4 نوفمبر، بمقبرة صليبخات الجعفرية، بعد صلاة العصر، أما العزاء فسيبدأ من يوم الثلاثاء لمدة 3 أيام. ونشر الدكتور بشار منشوراً بحسابه على إنستغرام، كتب فيه: "أنعى والدتي التي ربتني وسهرت عليّ وعلى إخوتي وأفنت حياتها لرعايتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تفاعل النجوم مع خبر الوفاة وتقديمهم التعازي

وتفاعل الفنانون مع الدكتور بشار بإعلانه وفاة والدته وأرملة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وكتب الفنان الدكتور حبيب غلوم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوبكم، تعازينا القلبية للغالية، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتبت الفنانة ريم أرحمه: "أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وألهمك الصبر والسلوان"، فيما كتب الفنان بشار الشطي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عسى الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، أما الفنان خالد البريكي فكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، والله يجبر كسركم"، وكتب الفنان محمد الشعيبي: "عظم الله أجركم"، أما الفنانة الدكتورة أحلام حسن، فكتبت: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها، ويجعل مثواها الجنة ويصبركم ويمسح على قلوبكم"، وكتبت الفنانة عبير الجندي: "عظم الله أجركم، الله يرحم الوالدة ويغفر لها ويرزقها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأمي وأبي وأنا معهم وزوجي وذرّياتنا وأهلنا ومن نحبهم في الله وجميع عباد الله الصالحين"، أما الفنان والمنتج والمخرج عبد العزيز المسلم فكتب: "عظم الله أجرك، نسأل الله أن يرحم الوالدة الغالية، وأن يعفو عنها ويغفر لها وأن يثبتها عند السؤال، وأن يوسع مدخلها ويكرم نزلها، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، عسى الله أن يجعلها في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون"، أما الفنانة هيا عبد السلام فكتبت: "عظم الله أجركم والله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوبكم"، أما الفنان والمنتج باسم عبد الأمير فكتب: "عظم الله أجركم ومأواها الجنة بإذن الله"، وكتب الفنان عبدالله الرويشد: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها، مثواها الجنة يا رب"، أما الفنانة زهرة الخرجي عزت، فكتبت: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وكتب الفنان حسن إبراهيم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم"، أما الفنان خالد أمين فكتب: "عظم الله أجركم بجنات النعيم بإذن الله".

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كما نشر الفنان عبدالله عبد الرضا منشوراً ينعى وفاة جدته الحاجة نبيلة عبد العزيز أحمد الصانع، وعلّق وكتب: "أنعى جدتي التي ربتني وسهرت عليّ وعلى إخوتي وأفنت حياتها لرعايتنا وأصبحت خيمة تغطينا احتضنتنا بحنانها ودفئها، إنا للّه وإنا اليه راجعون"، وتفاعل معه الفنانون. وكتبت الفنانة نجلاء العبدالله: "عظم الله أجركم، والله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويصبركم".

وكتب إبراهيم الحساوي: "عظم الله أجركم والله يرحمها"، أما شيماء علي فكتبت: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة"، فيما كتبت الفنانة سعاد الحسيني: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها"، وكتبت الفنانة فرح المهدي: "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها"، أما الفنانة غادة الكندري فكتبت: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته"، فيما كتبت الفنانة فاطمة الطباخ: "عظم الله أجركم، والله يرحمها ويغمد روحها الجنة".

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كما نعى الفنان داود حسين ونشر منشوراً كتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنات النعيم. الفاتحة على روحها الطاهرة. رحم الله والديكم".

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