آن هاثاواي تتحدث عن حلم طفولتها التي تخلت عنه .. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت آن هاثاواي غلاف عدد شهر تشرين الثاني من مجلة "فوج" الفرنسية، حيث تحدثت عن ثقتها بنفسها في الأربعينيات وتأثير ذلك على رؤيتها الذاتية، مشيرةً إلى أنها ابتعدت عن أحلام طفولتها في أن تصبح راهبة.



في المقابلة، استرجعت آن دورها الأيقوني في فيلم "The Devil Wears Prada"، مؤكدةً أنه أصبح كلاسيكيًا بمرور الزمن، على الغلاف، إرتدت آن فستانًا أسود من تصميم فيرساتشي، مع مجوهرات من بولغاري، بالإضافة إلى تصاميم أخرى من علامات عالمية.

كما تم الإعلان عن نية عمل جزء ثانٍ من الفيلم، مع احتمال عودة ميريل ستريب وآني هاثاواي، تم تكريم ستريب مؤخرًا بالسعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان، حيث أشادت بممثلات هوليوود اللاتي يقمن بإنتاج أفلامهن.



