هل تذكرون جنى صادر التي مثلت لبنان في ملكة جمال الكون عام 2017؟ هكذا أصبحت بعد مرور 7 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - نالت الشابة اللبنانية جنى صادر لقب الوصيفة الاولى عام 2017 في مسابقة ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون من العام نفسه اذ ان الملكة المنتخبة وقتها وهي بيرلا حلو مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم.



جنى ابتعدت عن الاضواء بعد المسابقة على الرغم من انها تتمتع بكل صفات الجمال التي تؤهلها لنيل اهتمام الجمهور حتى ان حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست نشطة كثيرا وعدد متابعيها ليس كبير.

ما لاحظناه انها اصبحت مخطوبة وتشارك العديد من الصور مع خطيبها.