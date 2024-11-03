سيلينا غوميز ترد على كل منتقدي وزنها الزائد وتكشف عن مرضها الذي سبب لها ذلك

ميرنا وليد - بيروت - ردت النجمة العالمية سيلينا غوميز على احد المنتقدين الذي نشر فيديو يشير فيه الى وزنها الزائد وذلك بعد ان تعرضت للكثير من المضايقات خلال حدث حضرته وظهرت فيه "كأنها حامل" بحسب تعليقات الجمهور.



وكتبت سيلينا تعليقا على الفيديو : هذا يشعرني بالمرض.. اعاني من SEBO في امعائي ولا اهتم لكوني لا امتلك الجسم المثالي. لا امتلك هذا الجسم. نهاية القصة. لا لست ضحية انا مجرد انسانة!

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تعليق سيلينا حتى ان المتنمر حذف الفيديو الذي كان قد نشره عنها