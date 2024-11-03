أسماء جلال صاحبة الاطلالات الأجمل في مهرجان الجونة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تتصدر الممثلة المصرية أسماء جلال الترند في مصر وفي العديد من الدول العربية باطلالاتها العديدة التي اختارتها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

ولم تلفت الانظار فقط بفساتينها بل بـ ـاطلالاتها في الكاجوال ايضاً ونالت استحسان نقاد الموضة الذي اكدوا انها هي من جعلت القطع التي ارتدتها تبدو اجمل كونها تمتلك جمالا ساحرا و كاريزما عالية جدا وتتمتع بذوق رفيع.

أسماء جلال تألقت بفستان ازرق لماع وبفستان زهري وختام المهرجان أطلت بفستان أحمر اللون بدت فيه مثل عارضات الازياء العالميات.