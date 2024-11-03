بالصور- حديقة السويدي تختتم الأسبوع الباكستاني وتطلق الأسبوع اليمني

اختتمت حديقة السويدي بنجاح كبير أمس فعاليات الأسبوع الباكستاني ضمن موسم الرياض، حيث شهدت إقبالاً واسعاً من الجماهير التي توافدت للاستمتاع بالأجواء الفنية المميزة التي عكست تنوع وجمال التراث الباكستاني.

وتضمن الأسبوع عروضًا موسيقية أحياها عدد من أبرز الفنانين الباكستانيين، مثل قائد أحمد، عمران علي، وعاصم أزهَر، إضافة إلى فرقة خوماريان التي أضفت أجواءً موسيقية فريدة، إلى جانب الأسواق التي عرضت الملابس التقليدية والأطعمة الباكستانية بنكهتها المميزة، مما أتاح للزوار فرصة للتعرف عن قرب على الباكستان.

وبعد هذا النجاح الكبير، استقبلت الحديقة اليوم (الأحد) الأسبوع اليمني، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، ليقدم للجمهور تجربة جديدة تأخذهم في جولة إلى عالم التراث اليمني.

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وسيشمل كرنفالًا وعروض فلكلورية وأخرى غنائية يشارك فيها نجوم مثل حسين محب، عدنان بن حسين، وسلطان السعيد في اليوم الأول، ويليهم نخبة من الفنانين الذين سيحيون أمسيات فنية على مدار أيام الأسبوع، إضافة إلى الأكلات اليمنية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي.

هذا التكامل من الاهتمام بحضور الزوار من مختلف الجنسيات في حديقة السويدي يجسد التزام موسم الرياض بتقديم تجارب متنوعة للجمهور، مما يضفي أجواء احتفالية تعكس روح التعايش والتنوع.