جنيفر لوبيز مهووسة بـ بن أفليك… تقرير يكشف المستور

لا تزال جنيفر لوبيز غير قادرة على تصديق أن فرصتها الثانية مع بن أفليك لم تنجح. يبدو أن نجمة The Bronx لا يزال طلاقها الرابع يطاردها. وعلى الرغم من أنها تريد أن تجعل الأمر يبدو وكأنها قد تجاوزت الأمر، إلا أن الحقيقة هي أنها لا تزال غير قادرة على نسيان الرجل الذي كان حبّ حياتها.

جنيفر لوبيز “يائسة” لمعرفة ما يفعله زوجها الأخير في كل لحظة، وفقًا لموقع inTouch، الذي يدّعي أن المغنّية والممثلة لا زالت “مهووسة” وتفكّر بزوجها السابق.

وقال مصدر مقرّب من جنيفر لوبيز لـ inTouch: “إنها تدعي أنها ستترك بن خلفها، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. فهي لا تزال مهووسة به، حتى أنها قامت بإعداد تنبيهات غوغل باسمه، وهو أمر يُعد مرضًا نوعًا ما”. “في كل مرة ترى أصدقاءها المشتركين، توجّه المحادثة نحو بن. وإذا تحدّثت إلى مات ديمون، فإنها تسأل عنه وتبحث عن أعذار للذهاب إلى منزله”. قال المصدر لـ inTouch.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وأكّد المصدر نفسه ما قالته لوبيز سابقًا في مقابلة مع Interview عندما اشارت الى إنها بعد تأكيد انفصالهما، شعرت المغنية “وكأن عالمها كله قد انفجر”.–