فارق العمر بين كروز ابن ديفيد وفيكتوريا بيكهام وحبيبته كبير للغاية.. بكم تكبره؟

ميرنا وليد - بيروت - يواعد ابن نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته الفنانة فيكتوريا بيكهام، عارض الازياء كرزو بيكهام، البالغ من العمر 19 عاماً حبيبته جاكي أوستيل التي بدأ بمواعدتها قبل اشهر قليلة بعد انفصاله عن حبيبته السابقة بليس تشابمان.
وتكبر جاكي حبيبها المعروف بـ 11 عاماً اذ تبلغ من العمر 30 عاماً.
وبدأ الثنائي بظهر بشكل أكبر معا امام عدسات الباباراتزي وفي المناسبات وظهرا قبل فترة وهما يقبلان بعضهما الا انه لم يعرف ان كانت علاقتهما جدية ومع ذلك اثار الجدل هذا الخبر خصوصا بين معجبات الشاب الوسيم.
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