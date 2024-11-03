ديانا حداد تخضع لعملية جراحية وهذه حالتها الصحية الآن

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، لـ عملية جراحية بسيطة ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها للجمهور الا ان المعلومات قد أكدت انها غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة وتتماثل للشفاء لكنها بحاجة الى فترة راحة لكي تستعيد نشاطها.
وطمأنت الفنانة الجميلة محبيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى الاجراء الطبي الذي خضعت له ليس بخطير على صحتها وهي في مرحلة النقاهة. وعبر الجمهور عن سعادته بعد ان تأكد انها في حالة جيدة وتمنوا لها ان تستعيد نشاطها وصحتها بسرعة.
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