دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة "انا الحاجة الحلوة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "انا الحاجة الحلوة" وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

الفيديو تم تصويره تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى احمد .

أما الاغنية من كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز .

وكانت قد طرحت الفنانةاللبنانية دوللي شاهين مؤخراً أغنيتها الاخيرة بعنوان "دوللي ست البنات" وحقق العمل نجاحاً لافتاً من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.