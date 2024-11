شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أفلام العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة ببرنامج العروض الخاصة التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

جاءت القائمة التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:

نظرة مفاجئة إلى أشياء أعمق | A Sudden Glimpse To Deeper Things

مارك كوزينز

المملكة المتحدة | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٩٠ د

من خلال رواية تيلدا سوينتون، يُلقي الفيلم نظرة عميقة على تجربة الفنانة التجريدية البريطانية "فيلهلمينا بارنز-غراهام" ورحلتها الروحية التي انعكست على تجربتها وفنها، مما يطرح موضوعات مثل الجندر، والتنوع العصبي، وتغير المناخ، وطبيعة الإبداع من الشباب إلى الشيخوخة.

مساعد | Adjunct ) عرض عالمي أول)

رون ناجور

الولايات المتحدة الأمريكية | روائى | ٢٠٢٤ | ٨٢ د

يقتنع كاتب يعمل أستاذاً مساعداً في كلية محلية بأنه يمكن الاستغناء عنه من قبل النظام، وعليه أن يقرر خطوته التالية.

وأبنائهم بعدهم | And Their Children After Them

لودوفيك بوكرمة، زوران

فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٤٤ د

أغسطس 1992. يقتل أنطوني، البالغ من العمر 14 عامًا، وابن عمه الملل بجوار البحيرة. حيث يلتقيان صدفة بالفتاة الأكبر سناً، ستيف، مما يفتح أمامهما صيفًا من الحب الأول الذي يحدد كل شيء، وهي لحظة حلوة ومرة في حياة أنطوني، تُشير إلى نهاية الطفولة وبداية النضج.

عندما يحل الظلام | By The Time It Gets Dark

أنوشا سويتشاكورنبونج

تايلاند، هولندا، قطر، فرنسا| روائي | ٢٠١٦ | ١٠٥ د

يتبع الفيلم قصص متشابكة لعدة أشخاص؛ صانعة أفلام تجري مقابلة مع امرأة مسنّة تغيّرت حياتها بفعل النشاط السياسي في سنواتها الدراسية في السبعينيات، نادلة تغير وظائفها باستمرار، واثنين من الممثلين. ترتبط حياتهم ببعضها البعض بخيوط شبه غير مرئية.

أنا ماشي أنا | I’m Not Myself

هشام الجباري

المغرب | روائي | ٢٠٢٣ | ١١٧ د

يستمتع فريد بشهر العسل مع زوجته الجديدة في أحد الفنادق الفاخرة في مراكش، لكنه يتفاجأ بوصول زوجاته السابقات، يحاول الهرب منهن لكن يهدد الفشل جميع خططه.

في الكاميرا | In Camera

نقاش خالد

المملكة المتحدة | روائي | ٢٠٢٣ | ٩٦ د

يتتبع الفيلم عدن، الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية. بعد عدة تجارب رُفض فيها، يقرر عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه.

صيفي المتأخر | My Late Summer

دانيس تانوفيتش

كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، صربيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٨ د

تصل امرأة شابة إلى جزيرة معزولة لحل قضية إرث عائلتها. وسط مشاعر جديدة متأججة، ومن خلال سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ستواجه ماجا أخيراً أسئلة من ماضيها. تصبح عملية البحث عن الإرث رحلة للبحث عن هويتها.

مقطوعات ليلية | Nocturnes

أنوباما سرينيفاسان ، أنيربان دوتا

الهند، الولايات المتحدة | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٨٤ د

في غابات شرق الهيمالايا الكثيفة، تهمس العثة بشيء لنا. في ظلام الليل، يسلط مراقبان فضوليان الضوء على هذا الكون السري.

سجينات | Reas

لولا أرياس

الأرجنتين، ألمانيا، سويسرا | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٨٢ د

مجموعة من السجينات يعيدن تجسيد حياتهن داخل سجن في بوينس آيرس. سواء كن لطيفات أو قاسيات، شقراوات أو حليقات الرؤوس، متحولات جنسيًا أو غير ذلك، سجينات لفترة طويلة أو مقبولات حديثًا، يشارك الجميع في الرقص والغناء بهذا العمل الموسيقي الهجين عن الماضي والمستقبل.

العقد | The Contract

ماسيمو باولوكي

إيطاليا | روائى | ٢٠٢٤ | ١٠٥د

في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

مجد الحياة | The Glory Of Life

جورج ماس، جوديث كوفمان

ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٨ د

أصبح العام الأخير من حياة فرانز كافكا هو أسعد عام في حياته. لم يسبق له تجربة الألفة والحميمية. بعد أقل من عام من لقائه بدورا، يتوفى كافكا. ستشكل ذكرى وقتهما معًا البقية لحياة دورا.

سوف يصبحون ترابًا | They Will Be Dust

كارلوس ماركيز مارسيت

إسبانيا، إيطاليا، سويسرا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٦ د

تُشخص كلوديا، سيدة نشطة رغم كونها في السبعينيات من عمرها، بمرض غير قابل للشفاء، تقرر أن تقضي أيامها الأخيرة في عيادة في سويسرا. من جانبه يشعر زوجها فلافيو، الذي أمضى معها أكثر من 40 عامًا، بالعجز عن مواجهة الحياة بدونها. في هذه الأثناء، تصبح ابنتهما فيوليتا وسيطًا بينهما حيث تحاول توضيح أفكارها الخاصة. ينطلق الثلاثة في رحلة رائعة وعميقة من الحب والاكتشاف الذاتي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".