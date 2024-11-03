شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن برنامج عروض "أفلام كيبيك المختارة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام كيبيك المختارة " والذي سيعرض ضمن فعاليات الدورة الـ 45، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى وتضم:
سيمو | Simo
عزيز زورومبا
كندا | روائي| ٢٠٢٢ | ٢٣ د
تؤثر مشاحنة بين الأخوين سمو وإيهاب على مستقبل العائلة.
عملية كركاجو | Operation Carcajou
نيكولاس كرييف
كندا| روائي | ٢٠٢١ | ١٨ د
تزداد شكوك نيكولا حول والده بعد أن زعزعت الشرطة هدوء العائلة.
ياني | Yanni
رشيد علاوة
كندا | روائي | ٢٠٢٢ | ٢٠ د
في أعقاب تغييرات في البلدة، يُضطر ياني لارتكاب فعل كريه تحت ضغط متنمر.
التزلج | The Skates
حليمة أورديري
كندا| روائي | ٢٠٢٣ | ١٣ د
بعد انفصال والديها، تتجه مينا إلى درسها الأول في التزلج الفني برفقة والدها، ولكن اليوم يصبح غير عادي.
أسكا | Aska
كلارا ميلو
كندا | روائي | ٢٠٢١ | ١٤ د
تشرف أسكا على رحلة تتسابق فيها الزمن لحماية الطبيعة.
اخوان | Brotherhood
مريم جعبر
كندا، تونس، قطر، السويد | روائي | ٢٠١٨ | ٢٥ د
تتصاعد التوترات بين الأب وابنه على مدى ثلاثة أيام حتى تصل إلى نقطة الانهيار.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز