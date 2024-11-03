شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن برنامج عروض "أفلام كيبيك المختارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام كيبيك المختارة " والذي سيعرض ضمن فعاليات الدورة الـ 45، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى وتضم:

سيمو | Simo

عزيز زورومبا

كندا | روائي| ٢٠٢٢ | ٢٣ د

تؤثر مشاحنة بين الأخوين سمو وإيهاب على مستقبل العائلة.

عملية كركاجو | Operation Carcajou

نيكولاس كرييف

كندا| روائي | ٢٠٢١ | ١٨ د

تزداد شكوك نيكولا حول والده بعد أن زعزعت الشرطة هدوء العائلة.

ياني | Yanni

رشيد علاوة

كندا | روائي | ٢٠٢٢ | ٢٠ د

في أعقاب تغييرات في البلدة، يُضطر ياني لارتكاب فعل كريه تحت ضغط متنمر.

التزلج | The Skates

حليمة أورديري

كندا| روائي | ٢٠٢٣ | ١٣ د

بعد انفصال والديها، تتجه مينا إلى درسها الأول في التزلج الفني برفقة والدها، ولكن اليوم يصبح غير عادي.

أسكا | Aska

كلارا ميلو

كندا | روائي | ٢٠٢١ | ١٤ د

تشرف أسكا على رحلة تتسابق فيها الزمن لحماية الطبيعة.

اخوان | Brotherhood

مريم جعبر

كندا، تونس، قطر، السويد | روائي | ٢٠١٨ | ٢٥ د

تتصاعد التوترات بين الأب وابنه على مدى ثلاثة أيام حتى تصل إلى نقطة الانهيار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".