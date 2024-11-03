شكرا لقرائتكم خبر عن "أضواء على السينما الفلسطينية" برنامج خاص بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص بعنوان أضواء على السينما الفلسطينية ضمن فعاليات الدورة الـ 45، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى وتضم:

سن الغزال | The Deer's Tooth

سيف حمّاش

فلسطين | روائي | ٢٠٢٤ | ١٦ د

تدور أحداث الفيلم حول شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة خطيرة لتحقيق أمنية شقيقه الصغير: أن يرمي سنه اللبني في البحر.

ولدت مشهورًا | Born a Celebrity

لؤي عواد

فلسطين | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣ د

بعد أن لم يعد قادرًا على تحمل العيش مع والديه، ينطلق كامل، في رحلة بحث عن حريته الشخصية ومساحته الخاصة.

أحلام كيلو متر مربع| square kilometer dreams

قسام صبيح - Qassam Sbeih

فلسطين | وثائقي | ٢٠٢٤ | ١٦ د

في جنين، يروي الناس من أجيال متعددة أشكال المعاناة المختلفة التي تسببت بها الاحتلال الإسرائيلي وأشكال المقاومة المتنوعة التي يمتلكونها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".