شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة عروض منتصف الليل في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 45، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى، وجاءت كالآتي:

قارة | Continent (عرض عالمي أول)

دافي بريتو

البرازيل، فرنسا، الأرجنتين | روائي | ٢٠٢٤ | ١١٥ د

في قرية نائية في جنوب البرازيل، تعود شابة بعد سنوات من الغياب، حيث يكون والدها، مالك المزرعة القوي في القرية، على وشك الموت. بينما يتعين عليها تولي إرث أثقل مما يبدو، يكافح الطبيب المحلي الوحيد لحماية السكان من مستوطنة غامضة.

أيضا | Else

ثيبو إيمين

فرنسا، بلجيكا | | روائي | ٢٠٢٤ | | ١٠٠ د

عندما التقى أنكس بكاس، ظهر فيروس غامض في كل مكان، حيث تتداخل أجساد الناس مع الأشياء. يبقى الثنائي عالق في الشقة وعليهما مواجهة هذا التهديد الرهيب.

كيف ترتكب جريمة | How To Make A Killing

فرانك دوبوسك

فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١١٠ د

يعيش ميشيل وكاثي كزوجين حياة رتيبة. أثناء القيادة في الجبال، يظهر فجأة دب أمام السيارة، مما يؤدي إلى انحراف الطريق وقتل تجار مخدرات عن غير قصد. تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد أن يصبح معهما مليوني يورو، ويلاحقهما أنظار مفتش شرطة فضولي.

ذهول الصيد | Hunting Daze

أنيك بلانك

كندا | روائي | ٢٠٢٤ | ٧٩ د

نينّا، امرأة شجاعة، تنضم إلى مجموعة من الصيادين في كوخ نائي. في هذا المجتمع الذكوري، تشعر أخيرًا بإحساس جديد بالانتماء. لكن التوازن الدقيق في مجموعتهم مهدد بوصول غريب غامض.

لعنة الجن | The Djinn's Curse

كريانجكراي مونويشيت

تايلاند | روائي |٢٠٢٣ |٩٨ د

قوى ظلام خارجة عن عالمنا تهدد مصير أسرة. بينما يقاتل الأب لحماية أحبائه من أهوال عالم الجن.

شائعات | Rumours

جاي مادن، جالين جونسون، إيفان جونسون

كندا، ألمانيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٤ د

في طريقهم إلى قمة مجموعة السبع السنوية، يضيع القادة السبعة لأغنى الديمقراطيات الليبرالية في العالم في الغابة ويواجهون مخاطر متزايدة أثناء محاولتهم صياغة بيان مؤقت بشأن أزمة عالمية.

وحوش | Savages

رودريجو جريرو

الأرجنتين، تشيلي | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٠ د

تعيش سونيا وأرتورو في منزل يبدو آمنًا لكنه كبير جدًا ومعزول. في إحدى الليالي، يقتحم ثلاثة رجال مسلحين المكان. يتمكن أرتورو من القبض على أصغرهم وأقلهم خبرة. مع تطور الأحداث، تبدأ الحدود بين الضحية والجاني في التلاشي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".