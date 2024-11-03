شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يختار قائمة الأفلام المشاركة بالقسم الرسمي خارج المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة بالقسم الرسمى خارج المسابقة، التي ستعرض ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

جاءت القائمة التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:

أي مكان في أي وقت | Anywhere, Anytime

ميلاد تنجاشير

إيطاليا | روائي | ٢٠٢٤| ٨٠ د

إيسا، مهاجر غير موثق، يُفصل من وظيفته الصغيرة. يعيره صديقه هويته، لكن هذا التوازن الهش ينهار عندما تُسرق دراجته في أول يوم عمل له. يائساً، يبدأ إيسا يوماً طويلاً يوم الأحد بحثاً عن دراجته، ليدخل في دوامة درامية من الأحداث

داهومي | Dahomey

ماتي ديوب

فرنسا، السنغال، بنين| وثائقي | ٢٠٢٤ | ٦٨ د

مع نهاية القرن التاسع عشر، نهبت الاستعمارية الفرنسية آلاف القطع الأثرية من أفريقيا. في نوفمبر 2021، كانت ستة وعشرون من الكنوز الملكية لمملكة داهومي على وشك مغادرة باريس للعودة إلى وطنها الأصلي، جمهورية بنين الحالية. إنها نظرة جديدة من الحاضر إلى الماضي.

إرنست كول: المفقود والموجود | Ernest Cole: Lost And Found

راؤول بيك

فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية | وثائقي | ٢٠٢٤ | ١٠٦ د

إرنست كول، أول مصور فوتوغرافي مستقل أسمر البشرة بجنوب أفريقي، كشفت صوره المبكرة عن مظالم الفصل العنصري أمام الجمهور العالمي، نُفي كول إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تجاربه بعيدة عن توقعاته للحلم الأمريكي.

هنا | Here

روبرت زيميكس

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٤ د

تدور أحداث الفيلم في فلك عدد من العائلات التي يربطها مكان واحد يقطنون فيه، حيث تنتقل القصة عبر الأجيال، موثقة أكثر التجارب الإنسانية ارتباطًا.

أنا مازلت هنا | I’m Still Here

والتر ساليس

البرازيل، فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣٥ د

في البرازيل عام 1971، حيث تقبع البلاد تحت قبضة الديكتاتورية العسكرية، تُجبر يونيك بايفا، وهي أم لخمسة أطفال، على رسم ملامح جديدة لذاتها بعد أن تعرضت عائلتها لعنف عشوائي من قبل الحكومة. تستند هذه القصة إلى مذكرات مارسيلو روبنز بايفا، وتصور جزءًا مهمًا من التاريخ المخفي للبرازيل.

مارس إلى مايو | March to May

مارتن بافول ريبكا

جمهورية التشيك | روائي | ٢٠٢٤| ٨٥ د

في خضم لحظة حميمة، تتلقى عائلة عادية مكونة من أم وأب وثلاثة مراهقين خبرًا غير متوقع عن حمل الأم.

كعكتي المفضلة | My Favourite Cake

بهتاش صانيها، مريم مقدم

إيران، فرنسا، السويد، ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٦ د

تعيش ماهين، سيدة في السبعين من عمرها، بمفردها، حتى تقرر كسر روتين عزلتها وتنشيط حياتها العاطفية. ما إن تنفتح على الرومانسية حتى يتطور ذلك سريعًا إلى لقاء غير متوقع وأمسية لا تُنسى.

أتى الليل | Night Has Come

باولو تيزون

بيرو، إسبانيا، المكسيك | وثائقي | ٢٠٢٤ | ٩٥ د

يتطوع مجموعة من الشباب للالتحاق ببرنامج عسكري ضمن القوات المسلحة البيروفية. يبدأون رحلة تحول من مغامرين متطلعين ومتفائلين إلى جنود يتدربون للانخراط في صراع مسلح مستمر في بيرو.

برج القوة | The Tower of Strength ( عرض عالمي أول)

نيكولا فيكتشافيك

مونتينيغرو، صربيا، ألمانيا، كرواتيا| روائي | ٢٠٢٤ | ٩٧ د

خلال الحرب العالمية الثانية في يوغوسلافيا، يفر طفل مسيحي من الفاشيين الذين قتلوا والديه ويجد ملاذاً في منزل نور دوكا، المسلم الألباني. يواجه نور معضلة أخلاقية: هل يسلم الطفل لحماية عائلته أم يخاطر بكل شيء لإنقاذ هذا الغريب الصغير؟.

مذبح الخنازير الجميل | Our Lovely Pig Slaughter

آدم مارتينك

التشيك، سلوفاكيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٨٥ د

مهرجان ذبح الخنازير في المزرعة القديمة هو تقليد يتطلع إليه "كاريل" كل عام. إنها الفرصة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة بأكملها، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالطعام اللذيذ. ولكن هذه المرة، الأمور مختلفة.

اختراق | Pierce

نيليشا لو

سنغافورة، تايوان، بولندا| روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٩ د

يلتقي جي بأخيه هان بعد أن قضى سبع سنوات في السجن بتهمة قتل في مبارزة سيوف. تتعافى علاقتهما تدريجياً خلال تدريب هان لأخيه ليتمكن من بلوغ البطولة الوطنية في مبارزة السيوف، لكن الشكوك الصامتة تتجدد حول ما إذا كان هان بريئاً أم لا.