شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم "أبو جودي" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الروائي القصير "أبو جودي" في الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه الأول، ضمن مسابقة الفيلم القصير.

فيلم "أبو جودي" فكرة وإخراج عادل أحمد يحيى، إنتاج كل من حواديت فيلمز للمنتج معتز عبد الوهاب، وريد ستار فيلمز للمنتجين صفي الدين محمود وباهو بخش، وجراج آرت برودكشنر للفنان والمنتج أحمد مجدي، تصوير ديشا هشام، ومهندسة ديكور نورا فوزي، ومونتاج محمد ممدوح، ومن بطولة عماد غنيم والطفلة جنى.

تدور أحداث فيلم "أبو جودي" في يوم واحد، حيث تستمتع جودي، ذات العشر سنوات بقضاء يومها بصحبة والدها أثناء تأديته عمله، يتنقلان بين شوارع القاهرة على دراجة نارية، إلا أن يحدث موقف سيغير علاقتهما للأبد.

عادل أحمد يحيى، مخرج مصري من مواليد 1990، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج. قدم فيلمه الروائي القصير الأول "ندى" في 2018 كمشروع تخرج حصل من خلاله على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، ويعمل حاليًا على إخراج فيلمه الروائي الطويل الأول.

وقد أعرب المخرج عادل يحيى عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة وحماسه لمشاهدة الفيلم ومناقشته مع الجمهور المصري قبل بدء رحلته العالمي.