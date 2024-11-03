دينا الشربيني تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها برفقة مايا دياب وروبي

دينا الشربيني تحتفل بزواج ابنة شقيقتها

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آخر أخبار دينا الشربيني الفنية

دينا الشربيني في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - احتفلت الفنانةبزفاف آية ابنة شقيقتها خلال الساعات الماضية في واحدٍ من الفنادق الفخمة في القاهرة.تم نشر مقطع مصور من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت دينا الشربيني برفقة صديقتيها روبي ومايا دياب وهنّ يرقصن مع العروس. وقد تفاعل الجمهور مع المقطع وأبدوا سعادتهم بهذا الخبر وقدموا التهانيبهذه المناسبة وتمنوا للعروسين السعادة والاستقرار.وعلى ما يبدو أن سبب غيابعن حضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولى كان بسبب الاستعدادات لحفل الزفاف.الجدير بالذكر أن الفنانةسوف تستأنف تصوير فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي خلال الأيام المقبلة، ويضم في قائمة أبطاله إلى جانبكلاً من عمرو يوسف، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال؛ ليسجل الفيلم تعاوناً جديداً بين عمرو يوسف وبعدما حقق الثنائي نجاحاتٍ سوياً ما بين السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.ويُجسِّد عمرو يوسف خلال أحداث فيلم "درويش" شخصية نصاب، حيث تتبع الأحداث مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياةً مليئةً بالتحديات والمخاطر.ستنافس في موسم رمضان 2025 من خلال موسم جديد من مسلسل كامل العدد، وذلك بعدما حقق الجزآن الأولان نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضهما، وأكد صناع العمل أن هذا الموسم سيحمل مفاجآت مميزة وسيناقش موضوعات أسرية حقيقية.مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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