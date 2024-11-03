بعد تعرضها للانتقاد.. هل ستجري أميرة أديب جراحة تجميلية في الأنف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - تلقت الفنانة الشابة أميرة أديب سؤالاً من أحد معجبيها عبر خاصية "Ask" من خلال ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكان نصه "مفكرتيش تعملي عملية تجميل في مراخيرك؟".

أميرة أديب وتجميل الأنف

أكدتمن خلال مقطع متداول عبر الستوري أنها لن تتخذ هذا القرار أبداً في حياتها على الرغم من سهولة هذا النوع من العمليات وقالت: "عمري ما هعملها، مع إن الموضوع سهل أوي، ممكن أحط فيلر وكلكم ترتاحوا وببلاش كمان".

وأضافت: "ومش عايزة أي حد يكون عنده نفس مناخيري المصرية العربية العادية الطبيعية يلاقيني غيرتها فيقول أنها وحشة ويغيره، اللي عايز يغيرها يتفضل.. الناس بتقعد تتنمر على حاجة وأول ما حد يغير يشتموه عشان غير خلقة ربنا".

أميرة أديب الصورة من خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام

تجربة الغناء للمرة الثانية

أميرة أديب اتجهت خلال هذه الفترة للغناء، ومؤخراً طرحت عبر كل المنصات الموسيقية أغنيتها الثانية "ضلمة ونور"، وقامت بالترويج لها مؤخراً عبر حساباتها على السوشيال ميديا بطرق مختلفة، فأعدت فيديو مميزاً جمع ردود فعل أصدقائها المقربين وشقيقها على الكليب، ووثقت هذه اللحظات بمنشور على إنستغرام كشف عن سعادتهم بتكرارها للتجربة.

أغنية "ضلمة ونور" من كلمات أميرة أديب وإخراجها بمشاركة كرم ناويلاتي، وعلقت أميرة كاتبة على إصدارها للأغنية: "‏افتتحنا رسمياً فصل الشتاء، ‏فيديو كليب و أغنية ضلمة ونور في كل حتة دلوقتي، عيطوا معايا بقي عشان كفاية عياط لوحدي".

View this post on Instagram A post shared by Amira Adeeb (@amiraadeebb)

علاقة أميرة أديب بوالديها

ظهرت مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، وتصدرت الترند بعد هذا اللقاء، خاصةً وأنها كشفت عن المنهج الذي اعتمده والداها خلال تربيتها، وقالت إنها اعتادت على الاستقلال منذ طفولتها، وهو الدرس الذي تعلمته من والديها منال سلامة والمخرج عادل أديب.

وروت موقفاً تتذكره من طفولتها قالت فيه: "أهلي ربوني إني أعتمد على نفسي، أول مرة سافرت لوحدي كان عندي 12 سنة معرفش إزاي، من وأنا صغيرة بيقولولي أنتِ هتدرسي برا فهاتي درجات كويسة، دي حاجة كنت عارفة انها هتحصل، وعارفة إن أنا هتكيف مع أي مكان".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»