إلهام الفضالة تسأل جمهورها عن توقعاتهم لآخر أربع حلقات من خواتي غناتي ونهايتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - شاركت الفنانة إلهام الفضالة متابعيها صورة لها جمعتها مع الفنان أحمد المساعد من مشهد في مسلسل "خواتي غناتي" الذي يُعرض الآن على قناة mbc، وعلقت وكتبت: "غيداء وبدر، باجي 4 حلقات وتنتهي قصة مسلسل خواتي غناتي.. شنو توقعاتكم للنهاية؟".

وتفاعل متابعوها معها حيث كتب أحدهم: "بانتظار الحلقة الجديدة يجنن المسلسل"، فيما كتب آخر: "غيداء تطيح بشر أعمالها"، أما متابعه أخرى فكتبت: "فخورة فيج! هالعمل كان قِمة بالإيداع وربي كالعادة"، أما تعليق آخر فكتب: "عمل خفيف على القلب بسرعه خلص معقول باقي 4 حلقات؟؟؟؟؟؟"، فيما كتب آخر: "باقي 4 حلقات بس"، أما تعليق آخر فكتبت إحداهم: "الموسيقى تبجييي"، كما كتبت إحدى المتابعات: "مو مستوعبه انه بيخلص"، وتوقعت أخرى نهاية العمل وكتبت: "أتوقع الأبو يموت"، أما تعليق آخر فكتب: "احسس مو مستعده افارق غيدائي"، وتعليق آخر كتب: "صراحه نظراتك أعطت دور حقه".

مسلسل "خواتي غناتي"

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نشاطات قادمة للفنانه إلهام الفضالة

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" يُعرض الآن وهو من إﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ: جميلة جمعة، ومن بطولة، فيصل العميري، طيف، شهدالياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، خالدالعجيرب، شهد ياسين، وطلال باسم.انتهت الفنانة إلهام الفضالة من تصوير مسلسل "بيت حموله" المنتظر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصورالبلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

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