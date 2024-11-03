أحمد صلاح حسني يواجه هيفاء وهبي في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "دهب" بطولة الفنانة هيفاء وهبي، التي تعود من خلاله لماراثون دراما رمضان بعد غياب سنوات، التحضيرات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

أحمد صلاح حسني يتعاقد رسمياً على المسلسل

كشف الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف المسلسل، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن تعاقد الشركة المنتجة مع الفنان أحمد صلاح حسني، ليتقاسم البطولة مع هيفاء وهبي، إذ تواصل جهة الإنتاج مرحلة التعاقدات وتسكين باقي الأدوار، تمهيداً لبدء التصوير.

مسلسل "دهب" كان يحمل اسماً أولياً "جوهرة"، وهو مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج "الهرم للإنتاج الفني".

طرح فيلم "أوسكار" في 2025

يُذكر أن، يترقب طرح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، ويشاركه البطولة كلّ من هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين. سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب. ومن إخراج هشام الرشيدي.

وتدور أحداث الفيلم عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما، يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، وذلك ما ظهر في برومو العمل الذي طرحته الشركة المنتجة في شهر مايو الماضي؛ حيث بدأت عمليات الدعاية بشكل مبكر بالتزامن مع التصوير.

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وشارك أحمد صلاح حسني، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "رحيل"، المكون من 15 حلقة، بطولة كل من: ياسمين صبري، محمد الكيلاني، أحمد بدير، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، حازم سمير، عارفة عبد الرسول، وآخرين. والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

هيفاء وهبي تعود لدراما رمضان بعد غياب 6 أعوام

أما هيفاء وهبي، فكان آخر مشاركة لها في دراما رمضان 2018، من خلال مسلسل "لعنة كارما"، وشاركها البطولة كلّ من نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيري بشارة.

تدور الأحداث حول شخصية كارما وهي سيدة أعمال تحترف النصب والاحتيال حيث توقع ضحاياها وتصطادهم بجمالها وأنوثتها، وتقوم بالاحتيال عليهم، ولكنها تقع في غرام واحد من ضحاياها والتي كانت تسعى للاحتيال عليه قبل أن تشعر بالعاطفة تجاهه، وتحاول الهرب منه والنصب على أشخاص آخرين حتى تلتقي به مرة أخرى، فتقرر التوقف عن مرادها.

هيفاء وهبي تترقب طرح فيلم "ولاد المحظوظة"

وفي سياقٍ آخر، تترقب الفنانة هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" في دور العرض خلال موسم أفلام رأس السنة، حيث تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يُشارك في بطولته بجانب هيفاء كلّ من بيومي فؤاد، محمودالليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

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