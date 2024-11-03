سماوة الشيخ تُعلن عن موعد حفلها مع خالد الشيخ وهند البحرينية ومحمد البكري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - تستعد الفنانة والملحنة سماوة خالد الشيخ لإحياء حفل غنائي في مملكة البحرين على مسرح بيون الدانة بتاريخ 15 ديسمبر 2024، وسيشارك بالحفل كل من والدها الفنان خالد الشيخ والفنانة هند البحرينية والفنان محمد البكري، ونشرت بوستر الحفل، وكتبت: "من حسن الحظ اني راح أشارك في ليلة استثنائية مع الغاليين نشوفكم على خير انشاء الله".

آخر أعمال الفنانة سماوة الشيخ

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أعمال أخرى ونشاطات للفنانة سماوة الشيخ

وكان آخر عمل أطلقته الفنانة والملحنةهي أغنية "ما تهون" وهي من غنائها ومن ‏كلمات رايم وألحان فاس.

أطلقت سماوة الشيخ بيناير 2024 تعاونها بلحن للفنانة تهاني السلطان وحملت عنوان "برجع لك"، ونشرت وقتها مقطعاً من الأغنية على حسابها على الإنستغرام وكانت من كلمات مَحَد وألحانها، كما لحنت للفنانة السعودية خديجة معاذ "أنا عشانك" ومن كلمات خالد الغامدي.

سماوة خالد الشيخ في سطور

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دخلت الفنانه والملحنة سماوة خالد الشيخ عالم الفن متأثرةً بوالدها الفنان البحريني، الذي اكتسبت منه، حسبما تؤكد دائماً بلقاءاتها، صفاتٍ عدة، ومنذ أن كان عمرها خمسة أعوام وهي تعشق الموسيقى، وتعزف على آلة البيانو، وتحرص في فنها على التجديد والمغامرة، كما تهوى التحدي.

كما أن نشأتها في أسرةٍ فنيةٍ، أثَّرت فيها إيجاباً، فوالدها فنانٌ وملحنٌ كبيرٌ هو الفنان البحريني خالد الشيخ، وشقيقتها نور الشيخ ممثلةٌ، واستطاعت بفضل الدعم الذي تجده من محيطها تطوير موهبتها الموسيقية والتمثيلية، وتقديم ألحانٍ مميزةٍ لعددٍ من الفنانين.

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