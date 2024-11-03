إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - تخوض النجمة إلهام الفضالة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل يحمل عنوان "بيت حمولة" وهو العمل الذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية. موقع "الخليج 365" حرص على إجراء مقابلة معاها للتعرف إلى كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد وأشياء أخرى تتعلق به، فإلى نص الحوار.

رؤية حول العملية الإنتاجية لبيت حمولة

يختلفللنجمة إلهام الفضالة عن غيره من أعمالها الدرامية لكونها تقوم بالعملية الانتاجية له إلى جانب تصدر بطولة العمل، وعند سؤالها حول هذا الأمر، في البداية أوضحت أن البطولة المطلقة قدمتها منذ سنوات في أكثر من عمل درامي، مثل "ما أدراك ما أمي"، "الكون في كفة"، "أمينة حاف1 و2"، "بعد غيابك عني"، و"النون مايعلمون"، لذلك فإنها لا تشعر بأي مسؤولية جديدة عليها في ""، مكملة: "البطولة تحملتها بالسابق".

وأشارت إلى أن المسؤولية التي تتحملها في مسلسل "بيت حمولة" هى مسؤولية إنتاجه لكونها تقوم بها لأول مرة، خاصةً وأنها تريد أن يكون كل شيء على أكمل وجه، لافتةً إلى أن مشاركتها الإنتاجية في السابق والتي جاءت من خلال شركتها علمتها العديد من الدروس والتي أخذتها وطبقتها في مسلسل "بيت حمولة".

وتابعت: "مسؤولية جميلة كسبت الجميع محبتي، كلهم خواتي وأخواني وعيالي وبناتي، ولكن هذه المسؤولية ساعدني بها زوجي شهاب جوهر، وأحب أن أشكره على دعمه ومواقفه معي، كان سنداً لي ودعمني أدخل المجال بقوة قلب بمساعدته واستشارته ونصائحه".

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دراما متنوعة

استمرار للتعاون

أثارت المنشورات التي روجت لها الفنانة- والتي تبين من خلالها ظهورها بشخصية الأم المسيطرة على حياة أبنائها- فضول الكثيرين من محبيها وجمهورها في الوطن العربي، حول طبيعة قصة العمل، حيث أكدت "" أن قصة المسلسل لا تقتصر على تسليط الضوء فقط على "الأم" المسيطرة على حياة أبنائها، ولكن سوف يرى المشاهد أن لكل ابن وزوجته قصة واحدة هذه القصة لها خط درامي ممزوج بجانب كوميدي، منوهة على أن السيطرة التي تفرضها شخصية "جميلة" وهى التي تظهر بها خلال أحداث المسلسل، نابعة من الحب الذي أدى إلى الأنانية من تدخلها في حياة أبنائها جميعاً. واستطردت قائلة: "جميلة تبغي الكل تحت جناحها لكن في خطوط درامية عديدة تراجيدي لايت كوميدي كل ابن له خط درامي مع زوجته مع حياته، راح تشوفون عمل اجتماعي جميل جدا جدا بإذن الله".ومن بين الأشياء التي لفتت الانتباه فيهو كونه من تأليف جميلة جمعة والتي تعاونت من قبل مع الفنانةفي مسلسل "خواتي غناتي" الذي يُعرض في الوقت الحالي، وعن سبب استمرار هذا التعاون، استهلت "" حديثها بأن هناك عملاً فنياً ثالثاً يجمعها بجميلة جمعة ستتم كتابته وسيكون موسمياً، عقب ذلك قالت إن هناك عدة أسباب تجعلها تفضل التعاون مع الكاتبة جميلة جمعة منها هى معرفتها برغبات الجمهور الذي يفضل دائماً مواضيع الحياة الاجتماعية والأسرة، هذا إلى جانب طريقة كتابتها والتي تتماشى وتتناسب معها، مضيفة: "هي ذكية جداُ في هذه الأمور وطريقة كتابتها بتمشي معايا".

وأشارت إلى أنها من الفنانات اللواتي يحرصن دائماً على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي الذي لديه خطوط حمراء لايجوز تجاوزها، وهذه النقطة أيضاً متواجدة لدى الكاتبة جميلة جمعة. وتابعت: "عارفة عاداتنا وتقاليدنا، بيت كتابتها وإن شاء الله راح اتعاون معاها لأكثر من مرة".

يمكنكم قراءة.. إلهام الفضالة في حوار خاص لـ«الخليج 365»: خواتي غناتي.. خليط من الحب والأنانية

دعم النجوم الشبابية

ومن بين الأشياء المميزة فيهو مشاركة عدد من الوجوه والنجوم الشبابية به، وعلقت الفنانةعلى هذا الأمر، قائلة إنها منذ 5 سنوات أو أكثر تحرص على دعم النجوم الشبابية، وذلك من خلال إشراكهم معها في أعمالها الفنية، خاصةً وأنه في حال عدم منحهم فرصة كيف سيكون مصيرهم، لذلك يجب منحهم فرصة ودعماً من النجوم الكبار حتى ينطلقوا نحو النجومية.

وشددت إلهام الفضالة أنها تحرص دائماً على تواجد نجوم شبابية على الساحة، لوجود نقص كبير في الأعمار الشبابية، مكملة: "اللي كانوا في السابق شباب صاروا في الأربعينيات". واختتمت حديثها قائلة: "حريصة على أخذ الشباب وأعطيهم أدوار بطولة تثبت وجودهم في الساحة الفنية بهدف انطلاقتهم، سواء في حق أعمالي أو في حق الأعمال الثانية".

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