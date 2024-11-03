معتصم النهار: السعودية تشهد ازدهاراً يُشكل فرصة لأي فنان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - حل الفنان معتصم النهار ضيفاً على فعالية "هي هب" في الرياض، وهي فعالية سنوية تنظمها مجلة "هي" تحت مظلة "الشركة السعودية للأبحاث والإعلام srmg"، وبالتعاون مع عدد من الشركاء منهم هيئة الأزياء السعودية ممثلة بـ"مستقبل الأزياء".
وتأتي هذه المشاركة للاحتفاء مع الفنان بالأصداء القوية التي حققها مسلسله الأخير "لعبة حب" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "حب للإيجار"، كما لمشاركة الجمهور المتابع لمسيرته وأعماله بتفاصيل ومحطات كان لها الأثر الأكبر في نجاحه وشعبيته، حيث استضافته على المسرح الرئيسي للفعالية، الإعلامية ورائدة الأعمال السعودية ندى باعشن، لتحاوره على مدار ما يقارب الساعة من الزمن حول أعماله وشخصيته الفنية وبعض الجوانب الأخرى من حياته.
"الخليج 365" وأثناء تواجدها لتغطية الحدث، التقت بالفنان معتصم النهار، ودار معه حديث موسع أعرب فيه في البداية عن تقديره ومحبته لمجلة "الخليج 365" قائلاً: "الخليج 365 من المجلات والمنصات التي حافظت فعلاً على احترام المضمون واحترام المتلقي".
وفي حديث لـ"الخليج 365" حول تواجده في الفعالية أشار النهار إلى أنها مشاركته الأولى، مؤكداً: "الحقيقة أنا دائماً تجذبني هذه الأنواع من الفعاليات، وهي مشاركة مميزة لأنها في بالمملكة العربية السعودية"، وأضاف: "المملكة اليوم تشهد تطوراً كبيراً، وازدهاراً، وهذا يشكل فرصة لأي فنان مهتم بالمستقبل أن يكون متواجداً فيه".
النهار وهو من مواليد منطقة الدوادمي في المملكة العربية السعودية، أعتبر أن "السعودية اليوم تفكر بالمستقبل"، وتابع: "هذا الأمر يعني لي لأنني كشخص أفكر بالمستقبل أفكر دوماً بتطوير نفسي وتطوير مهنتي".
وأبدى الفنان السوري إعجابه بالحدث قائلاً: "تفاجأت حقيقة بالمكان، المكان جميل جداً وفاق توقعاتي بالفعل، فوجئت بالتنظيم وبالتقديم، وهذا فعلاً يدعو للفخر بكل ما فيه من إمكانيات ودقة، يدعو أن نتباهى أننا اليوم كعرب لدينا مثل هذه الأحداث وهذه الأماكن، التي تقدم محتوى غنياً قادراً على المنافسة ليس فقط عربياً، بل عالمي أيضاً".
الفنان معتصم النهار أبدع مؤخراً في تقديم شخصية "مالك" في المسلسل المعرب "لعبة حب"، وهو دور استحق عليه جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الخامسة عشرة، وكان مهماً أن نسأله عن رأيه بهذا النوع من الأعمال فقال لنا: "بالنسبة لتجربة المسلسلات المعربة أنا أرى أنها ساحة تتسع للجميع ولكل وجهات النظر، ومؤسسة أم بي سي لديها وجهة نظر أن تقدم هذا النوع من الأعمال المعرب، بقالب عربي جديد مع ممثلين عرب مع كتاب عرب، لأن خلف هذه التجربة كان لدينا كتاب عرب مبدعون يدققون ويعدلون في النص ليناسب عالمنا".
وتابع حديثه بالقول: "من وجهة نظري هذه الأعمال لاقت رواجاً كبيراً وأصداء حلوة، ولاقت إقبالاً من الجمهور فالناس أحبت هذه الأعمال وتفاعلت معها، وأنا أرى أنها تجربة ذكية، ويمكن أن تكون هناك بعض الأعمال التي تعثرت في وقت من الأوقات، لكن هناك تجارب حققت نجاحات كبيرة منها لعبة حب، الذي يحقق اليوم أرقاماً كبيرة الحمد لله، وتفوق فيها على النسخة التركية باعترافات الصحافة، هذا الأمر بالتأكيد يحمل أهدافاً معينة، وهي ليست خطوة أو وجهة نظر اعتباطية وإنما خطوة احترافية لها أهداف".
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ولأنه من الفنانين الذين يحافظون بشكل دائم على تجدد وتميز المظهر، كان لا بد أن نسأل الفنان معتصم النهار عن أهمية هذا الأمر بالنسبة له، فقال لنا: "المظهر هو الانطباع الأول الذي نتركه عند أي شخص، ليس فقط كفنان، لأي شخص، أعتقد اليوم أن لا أحد يخرج من منزله دون أن يرتب مظهره أو على الأقل يهتم بنظافته، وأناقة ملابسه، وليس بالضرورة أن تكون الملابس باهظة الثمن أو من علامات مشهورة، وإنما أن تكون ملابس مرتبة"، وأضاف: "أنا أحب الذوق في اختيار الملابس، وأن أنسق ملابسي في إطار المناسبة التي أتواجد فيها، فمثلاً اليوم أنا متواجد في هذا الحدث الذي فيه هامش كبير للموضة والأزياء، وأحببت أن أظهر بمظهر جديد نوعاً ما".
النهار اختار لفاعلية "هي هب" مظهراً جديداً وملفتاً للأنظار، وعن الإطلالة أخبرنا: "البدلة من علامة أميري، ونسقها لي إيليو مسلم، والساعة بالتأكيد من HUBLOT ، أعجبتني هذه الإطلالة وشعرت أنها تناسب الحدث".
ورداً على سؤال "من يشاركك في اختيار إطلالاتك؟" قال لنا: "يشاركني في اختيار الإطلالات الستايلست إيليو مسلم، وزوجتي وابنتي تقول لي هذا جميل وهذا لا".
يذكر أن الفنان معتصم النهار هو فنان سوري بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2007، من خلال دورين في مسلسلي "زمن الخوف"، و"خالد بن الوليد"، وفي رصيده اليوم أكثر من 60 مسلسلاً وعدد من الأفلام، وحقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات السابقة مما مكنه من الفوز بجوائز عدة أبرزها: أفضل وجه شاب باستفتاء جماهيري، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل دور بطولة، أفضل ممثل عربي عن فئة الدراما وغيرها من الجوائز والتقديرات في مهرجانات وفعاليات فنية عربية مختلفة.
أما مسلسل لعبة حب، فقد عُرض لأول مرة خلال منتصف شهر أبريل على منصة "شاهد" المنضوية تحت مجموعة MBC، وتدور أحداثه حول قصة سما وأخيها اللذين يغرقان في الديون، مما يضطرها إلى السير في صفقة غير مألوفة، حيث تضطر أن توقع مصمم الأحذية الثري "مالك" في حبها وتتزوج منه لإنقاذ عائلتها.
وتشارك معتصم النهار البطولة في هذا المسلسل الفنانة نور علي بدور (سما)، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والفنانات منهم شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن رضا، أيمن عبد السلام، حسام تحسين بيك، نهاد عاصي، جيري غزال، ناظم عيسى، ترف التقي، رنين مطر، مصطفى خيت، نور سعد.
اقرأوا أيضاً: ساشا دحدوح في حوار خاص لـ الخليج 365: دوري مستفز في مسلسل لعبة حب وأتبع هذه الطقوس قبل التصوير
وتأتي هذه المشاركة للاحتفاء مع الفنان بالأصداء القوية التي حققها مسلسله الأخير "لعبة حب" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "حب للإيجار"، كما لمشاركة الجمهور المتابع لمسيرته وأعماله بتفاصيل ومحطات كان لها الأثر الأكبر في نجاحه وشعبيته، حيث استضافته على المسرح الرئيسي للفعالية، الإعلامية ورائدة الأعمال السعودية ندى باعشن، لتحاوره على مدار ما يقارب الساعة من الزمن حول أعماله وشخصيته الفنية وبعض الجوانب الأخرى من حياته.
"الخليج 365" وأثناء تواجدها لتغطية الحدث، التقت بالفنان معتصم النهار، ودار معه حديث موسع أعرب فيه في البداية عن تقديره ومحبته لمجلة "الخليج 365" قائلاً: "الخليج 365 من المجلات والمنصات التي حافظت فعلاً على احترام المضمون واحترام المتلقي".
حوار و إعداد: عبير بو حمدان
هنا المستقبل
وفي حديث لـ"الخليج 365" حول تواجده في الفعالية أشار النهار إلى أنها مشاركته الأولى، مؤكداً: "الحقيقة أنا دائماً تجذبني هذه الأنواع من الفعاليات، وهي مشاركة مميزة لأنها في بالمملكة العربية السعودية"، وأضاف: "المملكة اليوم تشهد تطوراً كبيراً، وازدهاراً، وهذا يشكل فرصة لأي فنان مهتم بالمستقبل أن يكون متواجداً فيه".
النهار وهو من مواليد منطقة الدوادمي في المملكة العربية السعودية، أعتبر أن "السعودية اليوم تفكر بالمستقبل"، وتابع: "هذا الأمر يعني لي لأنني كشخص أفكر بالمستقبل أفكر دوماً بتطوير نفسي وتطوير مهنتي".
وأبدى الفنان السوري إعجابه بالحدث قائلاً: "تفاجأت حقيقة بالمكان، المكان جميل جداً وفاق توقعاتي بالفعل، فوجئت بالتنظيم وبالتقديم، وهذا فعلاً يدعو للفخر بكل ما فيه من إمكانيات ودقة، يدعو أن نتباهى أننا اليوم كعرب لدينا مثل هذه الأحداث وهذه الأماكن، التي تقدم محتوى غنياً قادراً على المنافسة ليس فقط عربياً، بل عالمي أيضاً".
تجربة المسلسلات المعربة
https://www.instagram.com/p/C_6Zq8mgnIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C_6Zq8mgnIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C_6Zq8mgnIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفنان معتصم النهار أبدع مؤخراً في تقديم شخصية "مالك" في المسلسل المعرب "لعبة حب"، وهو دور استحق عليه جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الخامسة عشرة، وكان مهماً أن نسأله عن رأيه بهذا النوع من الأعمال فقال لنا: "بالنسبة لتجربة المسلسلات المعربة أنا أرى أنها ساحة تتسع للجميع ولكل وجهات النظر، ومؤسسة أم بي سي لديها وجهة نظر أن تقدم هذا النوع من الأعمال المعرب، بقالب عربي جديد مع ممثلين عرب مع كتاب عرب، لأن خلف هذه التجربة كان لدينا كتاب عرب مبدعون يدققون ويعدلون في النص ليناسب عالمنا".
وتابع حديثه بالقول: "من وجهة نظري هذه الأعمال لاقت رواجاً كبيراً وأصداء حلوة، ولاقت إقبالاً من الجمهور فالناس أحبت هذه الأعمال وتفاعلت معها، وأنا أرى أنها تجربة ذكية، ويمكن أن تكون هناك بعض الأعمال التي تعثرت في وقت من الأوقات، لكن هناك تجارب حققت نجاحات كبيرة منها لعبة حب، الذي يحقق اليوم أرقاماً كبيرة الحمد لله، وتفوق فيها على النسخة التركية باعترافات الصحافة، هذا الأمر بالتأكيد يحمل أهدافاً معينة، وهي ليست خطوة أو وجهة نظر اعتباطية وإنما خطوة احترافية لها أهداف".
اقرأوا أيضاً: أبطال مسلسل لعبة حب يودعون أحداثه بكلمات وعبارات مؤثرة
المظهرهو الانطباع الأول
ولأنه من الفنانين الذين يحافظون بشكل دائم على تجدد وتميز المظهر، كان لا بد أن نسأل الفنان معتصم النهار عن أهمية هذا الأمر بالنسبة له، فقال لنا: "المظهر هو الانطباع الأول الذي نتركه عند أي شخص، ليس فقط كفنان، لأي شخص، أعتقد اليوم أن لا أحد يخرج من منزله دون أن يرتب مظهره أو على الأقل يهتم بنظافته، وأناقة ملابسه، وليس بالضرورة أن تكون الملابس باهظة الثمن أو من علامات مشهورة، وإنما أن تكون ملابس مرتبة"، وأضاف: "أنا أحب الذوق في اختيار الملابس، وأن أنسق ملابسي في إطار المناسبة التي أتواجد فيها، فمثلاً اليوم أنا متواجد في هذا الحدث الذي فيه هامش كبير للموضة والأزياء، وأحببت أن أظهر بمظهر جديد نوعاً ما".
النهار اختار لفاعلية "هي هب" مظهراً جديداً وملفتاً للأنظار، وعن الإطلالة أخبرنا: "البدلة من علامة أميري، ونسقها لي إيليو مسلم، والساعة بالتأكيد من HUBLOT ، أعجبتني هذه الإطلالة وشعرت أنها تناسب الحدث".
ورداً على سؤال "من يشاركك في اختيار إطلالاتك؟" قال لنا: "يشاركني في اختيار الإطلالات الستايلست إيليو مسلم، وزوجتي وابنتي تقول لي هذا جميل وهذا لا".
عمل رمضاني مميزوعن مشاريعه الفنية المقبلة قال النهار: "نقوم حالياً بالتحضير لرمضان 2025 إن شاء الله، ونحضر عملاً من إنتاج شركة الصباح، تشاركني فيه في البطولة دانييلا رحمة، وإن شاء الله الأستاذ عابد فهد، ومن إخراج إيلي سمعان وكتابة إيمان سعيد، وهو عمل أعتقد أنه سيكون مميزاً جداً، فعندما بدأت بقراءة النص لفتني، لأنني لم أقرأ هذا النوع من النصوص من فترة طويلة، وأتمنى أن يكتمل العمل على خير".
يذكر أن الفنان معتصم النهار هو فنان سوري بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2007، من خلال دورين في مسلسلي "زمن الخوف"، و"خالد بن الوليد"، وفي رصيده اليوم أكثر من 60 مسلسلاً وعدد من الأفلام، وحقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات السابقة مما مكنه من الفوز بجوائز عدة أبرزها: أفضل وجه شاب باستفتاء جماهيري، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل دور بطولة، أفضل ممثل عربي عن فئة الدراما وغيرها من الجوائز والتقديرات في مهرجانات وفعاليات فنية عربية مختلفة.
أما مسلسل لعبة حب، فقد عُرض لأول مرة خلال منتصف شهر أبريل على منصة "شاهد" المنضوية تحت مجموعة MBC، وتدور أحداثه حول قصة سما وأخيها اللذين يغرقان في الديون، مما يضطرها إلى السير في صفقة غير مألوفة، حيث تضطر أن توقع مصمم الأحذية الثري "مالك" في حبها وتتزوج منه لإنقاذ عائلتها.
وتشارك معتصم النهار البطولة في هذا المسلسل الفنانة نور علي بدور (سما)، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والفنانات منهم شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن رضا، أيمن عبد السلام، حسام تحسين بيك، نهاد عاصي، جيري غزال، ناظم عيسى، ترف التقي، رنين مطر، مصطفى خيت، نور سعد.
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