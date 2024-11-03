رقصة أسماء جلال وأمير المصري تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت رقصة الممثلين المصريين أسماء جلال وأمير المصري الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في حفل الفنان المصري عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ولاحظ العديد من الناس الإندماج الكبير بينهما، مما دفع البعض للشكوك بأنهما قد يرتبطان أو أن هناك ارتباط بينهما، ومن بين التعليقات التي وردت:"طب إيه نقول مبروك لأسماء جلال وأمير المصري"، "أسماء جلال هي وأمير المصري لايقين على بعض ويجننوا".

وفي المقابل اعتبر البعض أن الأمر ليس إلا مجرد صداقة بين أسماء جلال وأمير المصري.

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