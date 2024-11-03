في ختام الجونة .. حضور للمشاهير ولحظات تقدير لحسن يوسف ومصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - شهدت فعاليات حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حضور عدد كبير من مشاهير الفن، بينهم نيللي كريم ومنة شلبي وأمينة خليل ونسرين طافش وتارا عماد وداليا شوقي وداليا مصطفى وأحمد حاتم وأحمد مجدي ووئام مجدي وهدى المفتي وياسمين رئيس وزوجها وأروى جودة وخطيبها وعمرو منسي وزوجته ورانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ومحمود شاهين وزوجت ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي.



مع الإشارة أن الحفل قدمته مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، وغنت الفنانة الفلسطينية نويل خرمان ميدلي من أغاني السيدة فيروز والفنانين المصريين الراحلين ليلى مراد وعبدالحليم حافظ.

رئيس المهرجان ومؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس قال:" تأسس مهرجان الجونة السينمائي كمنصة للإبداع والحوار والتبادل الثقافي، وكل عام يقترب بنا من هذه الرؤية أنا فخور بالكيفية التي ينمو بها المهرجان، مما خلق تأثيراً دائماً وشجع صانعي الأفلام على تخطي الحدود وإيصال قصص قوية تتألف وتتفاعل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم".

وتضمن الحفل دقيقة صمت على روح الممثلين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي الذين توفيا منذ بضعة أيام، وتم تخصيص فقرة لهما قدمها الممثلان سلوى محمد علي وسيد رجب.