نجم عالمي مفاجأة فيلم “الحريفة” بجزئه الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن صناع الجزء الثاني من فيلم “الحريفة” عن مفاجأة كبيرة في أحداث الفيلم حيث كشفوا عن مشاركة نجم الكرة العالمي لاعب فريق ليفربول الانكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، مايكل أوين، كضيف شرف في الفيلم.

وأعلنت الشركة المنتجة عن وصول النجم الانكليزي، إلى القاهرة لتصوير مشاهده في الفيلم، حيث بدأ أوين رحلته بزيارة الأهرامات قبل أن يتجه لبداية تصوير مشاهده.

الفيلم تدور أحداثه حول “الحريفة” ودخولهم للجامعة وانبهارهم بها، وعودتهم للعب كرة القدم، وفوزهم ببطولة واتفاقهم على استكمال الحلم سويًا، مع وجود “حريفة جدد” داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

“الحريفة 2- الريمونتادا” يشارك في بطولته: نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

يُذكر أن الجزء الأول من “الحريفة” حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وعلى المستوى النقدي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية “ماجد”، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليلتقي خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.