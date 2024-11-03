حنان ترك تترك رسالة أمام باب منزلها للمحتفلين بالهالوين

شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، مقطع مُصوّر، وثقت من خلاله طريقتها في استقبال جيرانها الذين يحتفلون بالهالوين.

عبر حسابها على إنستغرام، شاركت حنان ترك، مع متابعيها، مقطعًا مُصوّرًا، يستعرض رسالة تركتها على باب منزلها في الولايات المتحدة الأمريكية، أخبرت من خلالها جيرانها الذين يحتفلون بعيد الهالوين، بأسفها لعدم مشاركتها في الاحتفال، لكنها ترحب باستقبالهم في موعد محدد.

أرفقت حنان ترك المقطع المُصوّر الذي شاركته عبر إنستغرام بتعليق جاء فيه: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنك أتيت وأضفت البهجة على باب منزلي، فسأفتح منزلي خصيصًا لك غدًا، الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع فطائر الوافل المصنوعة منزليًا وحلوى الشوكولاتة".

أضافت حنان ترك قائلة خلال تعليقها: "زيارتك تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا يمكنني تقديم أي حلوى هالوين اليوم، يسعدني أن أشاركك شيئًا مميزًا غدًا. أتمنى لك موسم خريف رائعًا".

يُذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي، كانت الفنانة المصرية نورهان قد فاجأت جمهورها بنشر صورة لها مع حنان ترك من أمام باب منزلها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، أرفقت نورهان الصورة التي شاركتها، حينها، بتعليق قالت خلاله: "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيضاً من الحنان ". أوضحت نورهان أن حنان قد استضافتها في بيتها بصحبة أولادها، مشيدة بها وبقلبها الذي وصفته بالأبيض، وأضافت أنها من أشد معجبيها. ردت حنان ترك على رسالة نورهان لها، قائلة:"حبيبتي نورتيني وعيد مبارك عليكي وعلي كل أحبابك".

اعتزلت حنان ترك التمثيل عام 2012، بعد ارتدائها الحجاب، وشاركت خلال فترة الاعتزال بأعمال فنية دينية كان آخرها مسلسل رمضاني، يتناول السيرة الذاتية للإمام البخاري، ويحمل اسم "صدق رسول الله".

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